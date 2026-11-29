Ακόμη μία εκτός έδρας απογοήτευση γνώρισε η Νάπολι, η οποία δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σασουόλο, μένοντας στο 0-0 στο «Μαπέι». Η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την υπεροχή της και έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον στο -8 από την πρώτη τετράδα, έχοντας μάλιστα έναν αγώνα περισσότερο.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, καταγράφοντας συνολικά 21 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι οκτώ βρήκαν στόχο. Ωστόσο, η αστοχία των παικτών της Νάπολι, σε συνδυασμό με την εξαιρετική παρουσία του Μούριτς κάτω από τα δοκάρια, κράτησαν το σκορ στο μηδέν.

Για τη Σασουόλο, από την άλλη πλευρά, η ισοπαλία είχε ιδιαίτερη σημασία. Οι γηπεδούχοι έβαλαν τέλος στο σερί των έξι διαδοχικών ηττών και κράτησαν για πρώτη φορά φέτος ανέπαφη την εστία τους, φτάνοντας τους εννέα βαθμούς στο πρωτάθλημα.