Με στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών που θα τον διατηρήσουν κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον φορμαρισμένο Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Λίγο πριν από τη σέντρα, οι «ερυθρόλευκοι» και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αντιμετώπισαν ένα απρόοπτο, καθώς ο Παναγιώτης Ρέτσος ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και τέθηκε εκτός αρχικής ενδεκάδας.

Τη θέση του αρχηγού του Ολυμπιακού στο βασικό σχήμα πήρε ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.