Ολυμπιακός: Απρόοπτο με Ρέτσο πριν από τη σέντρα με τον Άρη, βασικός ο Σμαΐλοβιτς
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Παναγιώτη Ρέτσο στον Ολυμπιακό, καθώς ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, με τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς να παίρνει θέση στο βασικό σχήμα για το παιχνίδι με τον Άρη.
Με στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών που θα τον διατηρήσουν κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον φορμαρισμένο Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», για τη 12η αγωνιστική της Super League.
Λίγο πριν από τη σέντρα, οι «ερυθρόλευκοι» και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αντιμετώπισαν ένα απρόοπτο, καθώς ο Παναγιώτης Ρέτσος ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και τέθηκε εκτός αρχικής ενδεκάδας.
Τη θέση του αρχηγού του Ολυμπιακού στο βασικό σχήμα πήρε ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.