Με ανακοίνωση…μνημείο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός η οποία συνεχίζει να βλέπει στον… ύπνο της τον Δημήτρη Γιαννακοπουλο και να βάζει το ένα αυτογκόλ μετά το άλλο!

Μετά τη νέα παραληρηματική ανακοίνωση της προκύπτουν εύλογα ερωτηματικά! Πώς είναι δυνατόν η ΚΑΕ Ολυμπιακός να γνωρίζει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης πριν αυτές τελεσιδικήσουν, προτού δηλαδή ανακοινωθούν οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ και αφού σύμφωνα με τις ερυθρόλευκες γραφές ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι εκτός γηπέδων για 10 χρόνια πως είναι δυνατόν οι ερυθρόλευκοι να του κάνουν μήνυση για… επίθεση στον προσωρινό κρατούμενο Παπαπέτρου;

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε την Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός να αυτοανακηρύσσεται θεματοφύλακας της αθλητικής δικαιοσύνης.

Πρόκειται για την ίδια ΚΑΕ της οποίας ο υπότροπος ιδιοκτήτης, Δ. Γιαννακόπουλος, επί χρόνια αγνοείεπιδεικτικά τις αποφάσεις των αθλητικών δικαστών και τους κατηγορούσε δημόσια για «διατεταγμένη υπηρεσία» και «προσπάθεια αλλοίωσης του πρωταθλήματος». Τώρα εξομοιώνουν τα ανόμοια και ονομάζουν «επίθεση» τον θεμιτό σχολιασμό μιας δικαστικής απόφασης.

Όσοι τα έκαναν όλα αυτά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κάνουν μαθήματα θεσμικής συμπεριφοράς. Πόσο μάλλον σε εμάς.

Δεν είμαστε ίδιοι. Και δεν θα γίνουμε ποτέ ίδιοι.

Υ.Γ. Από το 2013 μέχρι σήμερα «μετράμε» 124 μήνες απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για τον Δ. Γιαννακόπουλο, και αυτό μόνο στην Ελλάδα. Μετά και την τελευταία απόφαση του αθλητικού δικαστή, θα τον ξαναδούμε σε αγώνα Πρωταθλήματος τον Νοέμβριο του 2028. Με απλά μαθηματικά, ο ιδιοκτήτης της Κ.Α.Ε. που σήμερα μας κάνει μαθήματα ηθικής έχει καταφέρει μέσα σε 13 χρόνια να τιμωρηθεί με 10 χρόνια αποκλεισμού από τα γήπεδα!».