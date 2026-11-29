Ο Άμραμπατ συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει τα 39 χρόνια ζωής, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ήταν ο πρωταγωνιστής για την Ουτρέχτη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ντεν Χάαγκ, καθώς άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό. Το γκολ αυτό, μάλιστα, είχε ξεχωριστή σημασία, αφού τον έβαλε σε μια ιδιαίτερη λίστα της Eredivisie.

Συγκεκριμένα, ο Ολλανδομαροκινός μεσοεπιθετικός σκόραρε σε ηλικία 39 ετών και 243 ημερών, επίδοση που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση των γηραιότερων σκόρερ στην ιστορία του ολλανδικού πρωταθλήματος. Παράλληλα, έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα μέσα στον 21ο αιώνα, αλλά και ο γηραιότερος από το 1965, όταν ο Γιούπ Μπέκερς είχε σκοράρει σε ηλικία 40 ετών και 235 ημερών.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει ο Γκάις Νας. Ο ποδοσφαιριστής της Φένλο είχε σημειώσει το απόλυτο ρεκόρ το 1961, όταν σκόραρε απέναντι στην Αϊντχόφεν σε ηλικία 40 ετών και 255 ημερών. Για τον Άμραμπατ, η φετινή αγωνιστική περίοδος έχει κι έναν επιπλέον συμβολισμό, καθώς επέστρεψε στην Eredivisie έπειτα από σχεδόν 16 χρόνια.

Ο 39χρονος άσος έχει αφήσει το δικό του στίγμα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μέσα από την παρουσία του στην ΑΕΚ για 3,5 χρόνια. Με την κιτρινόμαυρη φανέλα αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ της σεζόν 2022/23, ενώ συνολικά μέτρησε 113 επίσημες συμμετοχές, με 22 γκολ και 17 ασίστ, αποχωρώντας έχοντας κερδίσει ξεχωριστή θέση στην πρόσφατη ιστορία της Ένωσης.