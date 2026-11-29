Η Νιούκαστλ επικράτησε με 1-0 της Μπράιτον χάρη σε πέναλτι του Χάρβεϊ Μπαρνς στο 7', ενώ η Χαλ πήρε σπουδαίο διπλό με 3-2 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας. Η Τότεναμ νίκησε με 2-0 τη Σάντερλαντ, έχοντας πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Μάντισον, που σκόραρε δύο φορές, ενώ η Μπόρνμουθ πέρασε από την έδρα της Φούλαμ με 2-1, χάρη στο γκολ του Κλάιφερτ στο 62ο λεπτό.

Μπράιτον - Νιούκαστλ 0-1

Η Νιούκαστλ πανηγύρισε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο, επικρατώντας με 1-0 της Μπράιτον στο «Amex» για την Premier League. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Χάρβεϊ Μπαρνς στο 7ο λεπτό, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στις «καρακάξες». Η Μπράιτον προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι αύξησαν την πίεσή τους και έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 63', όταν η προσπάθεια του Ντε Κάιπερ σταμάτησε στο δοκάρι. Στο 76' ο Χόρνιτσεκ πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Μίντε, διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του μέχρι το τέλος. Ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 68', χωρίς να καταφέρει να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Έτσι, η Μπράιτον γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα.

Κρίσταλ Πάλας - Χαλ 2-3

Η Χαλ πανηγύρισε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο, επικρατώντας με 3-2 της Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο, σε μια αναμέτρηση όπου είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκειά της. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 38' με τον ΜακΜπέρνι, ενώ στο 48' ο Τόμας διπλασίασε τα τέρματά τους. Ο Σλάτερ στο 80' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, με την Πάλας να μειώνει σε 3-2 στις καθυστερήσεις με τους Στράντ Λάρσεν και Γουόρτον. Ο Κωνσταντής Τζολάκης, που υπερασπίστηκε την εστία της Χαλ, χρειάστηκε να επέμβει μόλις μία φορά, με την ομάδα του να ανεβαίνει στην 9η θέση με 17 βαθμούς, αφήνοντας την Κρίσταλ Πάλας στην τελευταία θέση με επτά.

Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε και η Τότεναμ, η οποία επικράτησε με 2-0 της Σάντερλαντ εκτός έδρας, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Μάντισον. Οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν με αριθμητικό μειονέκτημα από νωρίς, λόγω της αποβολής του Μενιέ, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν τα «σπιρούνια». Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στο 35' και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 70' με απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Με τη νίκη αυτή, η Τότεναμ ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, ενώ η Σάντερλαντ παρέμεινε στη 18η θέση με εννέα.

Φούλαμ - Μπόρνμουθ 1-2

Η Μπόρνμουθ συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Φούλαμ, χάρη σε γκολ του Κλάιφερτ στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με τον Ταβερνιέ, έπειτα από ασίστ του Εβάνιλσον, όμως η Φούλαμ απάντησε στο 28', όταν ο Μουνίθ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-1. Στην επανάληψη, η Μπόρνμουθ είδε αρχικά γκολ του Κρουπί να ακυρώνεται για οφσάιντ, αλλά στο 62' ο Κλάιφερτ, μετά από πάσα του Σκοτ, διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Με αυτή τη νίκη, τα «κεράσια» ανέβηκαν στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Σάντερλαντ - Τότεναμ 0-2

Η Τότεναμ πέρασε νικηφόρα από το «Στάδιο του Φωτός», επικρατώντας με 2-0 της Σάντερλαντ και ανεβαίνοντας στην 8η θέση της βαθμολογίας. Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες από το 12ο λεπτό, όταν ο Μενιέ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Μάρμους.

Παρά την αμυντική προσέγγιση της Σάντερλαντ, η Τότεναμ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 35', με τον Μάντισον να ανοίγει το σκορ. Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο, σκοράροντας με απευθείας εκτέλεση κόρνερ και χαρίζοντας στους Λονδρέζους ένα πολύτιμο τρίποντο.