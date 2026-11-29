Έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Πελίτο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ εκφράζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, θεωρώντας πως υπήρξαν παραβάσεις φάουλ στη φάση που προηγήθηκε του γκολ του Λούκα Γιόβιτς.

Στον Δικέφαλο υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τις αποφάσεις του Βόσνιου διαιτητή, με τον Γιώργο Κουβεντίδη να τοποθετείται σχετικά με όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι αμφισβητούμενες φάσεις, σε συνδυασμό με τις έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων που παρακολουθούσαν τις επαναλήψεις στα μάτριξ του γηπέδου, δημιούργησαν πίεση στον Πελίτο, επηρεάζοντας την κρίση του και οδηγώντας τον σε λανθασμένες αποφάσεις.

Η ανάρτηση του Κουβεντίδη

«Τελικά υπάρχουν κανονισμοί ή όχι;

Απο πότε επιτρέπεται να δείχνουμε στα μάτριξ αμφισβητούμενες φάσεις σε ριπλέι για να ξεσηκώνεται ο κόσμος και να πιέζεται ο διαιτητής, που δεν δίνει χρόνο στο var να τσεκάρει φάσεις, στις οποίες μπορεί να υπάρχει πέναλτι;

Στα ποσα φάουλ υπάρχει φάουλ πριν ένα γκολ;

Τι λένε η Λίγκα, η ΚΕΔ και η ΕΠΟ για όλα αυτά;»