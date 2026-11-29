Τη δυσαρέσκειά του για τις διαιτητικές αποφάσεις, με μεγαλύτερη έμφαση σε όσα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο, εξέφρασε ο Αλέσιο Λίσι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε αρχικά στην αδυναμία των ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους, ενώ στη συνέχεια στάθηκε στις αποφάσεις του διαιτητή, ιδιαίτερα μετά το περιστατικό με τις οθόνες του γηπέδου, το οποίο, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, επηρέασε την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Aναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Λίσι

Για το τι έχει στο μυαλό του μετά την ήττα και τι μέτρησε παραπάνω στην ήττα: «Πιστεύω πως σήμερα ήταν κλειδί ότι στις πολλές μας στιγμές κυρίως στο πρώτο ημίχρονο δεν σκοράραμε. Αντίθετα, αυτοί το κατάφεραν. Το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο ημίχρονο, όταν επανήλθαμε στο 2-2, παίξαμε για να κερδίσουμε, αλλά τελικά αυτοί σκόραραν ξανά. Η ομάδα είχε πολύ καλή εικόνα. Οι παίκτες έκαναν απίστευτη προσπάθεια. Φυσικά, αν συνυπολογίσουμε και τους εξωαγωνιστικούς παράγοντες με τις ιώσεις που είχαμε».

Για τα... ριπλέι που έδειχναν στο γήπεδο: «Να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτούς που χειρίζονται τις οθόνες, γιατί μετά το δεύτερο βίντεο, ο διαιτητής επηρεασμένος άλλαξε τελείως τον τρόπο που σφύριζε. Το φάουλ που έγινε στον Ζαφείρη είναι... εγκληματικό και δεν το σφύριζε. Η διαχείριση των κίτρινων καρτών στο δεύτερο ημίχρονο είναι ακατανόητη. Ας δούμε αν μπορούμε στην Τούμπα να κάνουμε κάτι παρόμοιο».

Για το αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να παραμείνει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος: «Το πιστεύω απόλυτα, γιατί μετά το ματς με την Καλαμάτα υπάρχει αλλαγή. Μετά το ματς με την ΑΕΚ, η ομάδα είναι σε μία... σαφή ανοδική πορεία. Αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι σε θέση να ανταγωνίζεται στα ίσα όλες τις ομάδες. Τώρα ο στόχος της ομάδας είναι να τελειώσει η κανονική περίοδος και να μειώσουμε την απόσταση από την κορυφή. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή στα πλέι οφ».