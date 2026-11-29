Ο Αλέσιο Λίσι τοποθετήθηκε για την ήττα του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκφράζοντας την άποψη πως η ομάδα του δεν άξιζε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση χωρίς να πάρει κάτι από το παιχνίδι.

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στην προσπάθεια των «ασπρόμαυρων», τονίζοντας χαρακτηριστικά πως οι Θεσσαλονικείς δεν άξιζαν να φύγουν με άδεια χέρια από την έδρα της Ένωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αλέσιο Λίσι

Για το παιχνίδι: «Πιστεύω ότι σήμερα αξίζαμε πολλά παραπάνω πράγματα. Υπήρχαν κάποια σημεία-κλειδιά για να μπούμε μπροστά στο σκορ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Αυτοί αντίθετα το έκαναν. Αργότερα, μπορέσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και παίξαμε για να κερδίσουμε. Ήμασταν πιο κοντά σ' αυτό. Αντίθετα, αυτοί ήταν ικανοί να σκοράρουν στο τέλος, ενώ εμείς όχι».

Για το αν είναι ευχαριστημένος με την εμφάνιση: «Σε καμία περίπτωση δεν αξίζαμε να χάσουμε. Δείξαμε ότι αγωνιζόμαστε πολύ καλά».