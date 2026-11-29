Σπουδαίο αποτέλεσμα στη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για το Champions League πήρε η Κόμο, η οποία επικράτησε με το εμφατικό 3-0 της Γιουβέντους στην έδρα της. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν από νωρίς το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και έφτασαν σε μια άνετη νίκη, αφήνοντας τη «Γηραιά Κυρία» οκτώ βαθμούς πίσω τους.

Καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης ήταν η αποβολή του Κόλο Μουανί μόλις στο 5ο λεπτό, έπειτα από χτύπημα εκτός φάσης. Η Κόμο πήρε τον έλεγχο και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Παζ.

Στο δεύτερο μέρος ανέλαβε δράση ο Τάσος Δουβίκας. Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 63ο λεπτό με κοντινή προσπάθεια, ενώ στο 80' πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ με εξαιρετικό σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Ο διεθνής φορ επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στο σκοράρισμα και έφτασε πλέον τα 13 γκολ σε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, αποτελώντας έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εντυπωσιακής πορείας της Κόμο.