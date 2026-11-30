Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία στάθηκε στα αμυντικά λάθη του ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 3-2 στο ντέρμπι, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν γίνεται να δέχεται τρία γκολ και να περιμένει ότι θα πάρει τη νίκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα δύο δοκάρια των «ασπρόμαυρων», αλλά και στον τραυματισμό που τον ανάγκασε να αποχωρήσει.

Οι δηλώσεις του Σανταμαρία:

Για το τι έφταιξε σήμερα:

«Είναι δύσκολο να κερδίσεις ένα εκτός έδρας παιχνίδι που δέχεσαι τρία γκολ. Όταν σκοράρεις βέβαια δύο γκολ, πρέπει να κερδίσεις».

Για τα δοκάρια του ΠΑΟΚ:

«Φυσικά παίζει ρόλο, είχαμε δύο δοκάρια δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο».

Για τον τραυματισμό του:

«Τώρα δεν γνωρίζω τι ακριβώς έχει γίνει. Πρέπει να υποβληθώ σε μαγνητική. Νιώθω μία «ένταση» στον μυ, αλλά νομίζω δεν είναι σημαντικό. Ήθελα να επιστρέψω για να βοηθήσω την ομάδα, όμως το ιατρικό τιμ είπε πως δεν έπρεπε να πάρω αυτό το ρίσκο».