AEK: Συμπλήρωσαν κάρτες Μάγιερ και Ρότα - Χάνουν ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να αποφασίσει που θα εκτίσουν την ποινή τους οι δύο ποδοσφαιριστές.

Βαγγέλης Πάτας

AEK: Συμπλήρωσαν κάρτες Μάγιερ και Ρότα - Χάνουν ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς
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Χωρίς τους Λάζαρο Ρότα και Λόβρο Μάγιερ θα αναγκαστεί να αγωνιστεί η ΑΕΚ σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της Super League.

Ο λόγος είναι ότι οι δύο ποδοσφαιριστές της Ένωσης δέχθηκαν κίτρινη απέναντι στον ΟΦΗ και συμπλήρωσαν κάρτες κι έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να διαλέξει σε ποιο θα εκτίσουν την ποινή τους.

Ο «δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Παναιτωλικό (εντός), Παναθηναϊκό (εκτός), Λεβαδειακό (εντός) και Καλαμάτα (εκτός).

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