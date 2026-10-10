AEK: Συμπλήρωσαν κάρτες Μάγιερ και Ρότα - Χάνουν ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς

Χωρίς τους Λάζαρο Ρότα και Λόβρο Μάγιερ θα αναγκαστεί να αγωνιστεί η ΑΕΚ σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της Super League.

Ο λόγος είναι ότι οι δύο ποδοσφαιριστές της Ένωσης δέχθηκαν κίτρινη απέναντι στον ΟΦΗ και συμπλήρωσαν κάρτες κι έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να διαλέξει σε ποιο θα εκτίσουν την ποινή τους.

Ο «δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Παναιτωλικό (εντός), Παναθηναϊκό (εκτός), Λεβαδειακό (εντός) και Καλαμάτα (εκτός).