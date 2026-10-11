Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0: Διπλασίασαν τις νίκες τους στο πρωτάθλημα οι «μελανέρυθροι»

Σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε μεγάλη νίκη, επικρατώντας με 1-0 του Πύργου στο «Βασίλης Τριανταφυλλίδης», χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κυριακίδη στο 80ο λεπτό.

Κάπως έτσι, η νεοφώτιστη ομάδα της Θεσσαλονίκης πέτυχε την δεύτερη νίκη της στη φετινή Superbet League 2, ανεβαίνοντας στους 8 βαθμούς, ενώ από την άλλη ο Πύργος παρέμεινε στους 5 και τη 12η θέση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Πύργος μπήκε πιο δυνατά και απείλησε στα πρώτα λεπτά, κάνοντας αισθητή την παρουσία του στα «καρέ» του αντιπάλου. Ο Απόλλων ισορρόπησε σταδιακά τον ρυθμό, απειλώντας με σουτ των Πιαστολόπουλου και Καραμπέρη, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται χωρίς σκορ στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΣ Πύργος άγγιξε το γκολ στο 63', όταν ο Φοφανά έπιασε την κεφαλιά από κοντά, αλλά ο Κυρίτσης αντέδρασε σωτήρια αποσοβώντας το 0-1. Τελικά, η λύση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 79'. Ο Κυριακίδης κέρδισε πέναλτι, ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 1-0, χαρίζοντας το πολύτιμο τρίποντο στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Απόλλων Καλαμαριάς: Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου (72΄Αλμασίδης), Ντιαλόσι, Καραμπέρης (60΄Κυριακίδης), Τσαπακίδης (72΄Μανωλάκης), Ντιόπ (60΄Καραμπέρης), Άτσκα, Προύντζος, Πατρινός, Πέρεζ.

Πύργος: Τσεκούρας, Πρίφτη, Εραμούσπε, Δημητρίου (17΄λ.τ. Ευαγγέλου), Σκεντεράι, Τσορνομάζ (74΄Λεμονής), Φοφανά, Μούσια, Σαρδέλης (74΄Χαντί), Γρίβας (74΄Μαυριάς), Δούμτσιος (25΄λ.τ. Κόκκορης).

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