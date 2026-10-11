EuroLeague: Έτοιμος να αποχωρήσει από την Μπασκόνια ο Μάρκους Χάουαρντ

Ο Μάρκους Χάουαρντ δεν έχει την παρουσία που θα ήθελε στην Μπασκόνια. Ο Αμερικανός γκαρντ που είχε αρχίσει την καριέρα του στην EuroLeague με εντυπωσιακό τρόπο, αυτή τη σεζόν μετρά 10 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο και 4,7 πόντους.

Έτσι, πήρε την απόφαση να αφήσει την Βιτόρια και την κορυφαία διοργάνωση, για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρωσία. Όπως αναφέρει το BasketNews, ο Χάουαρντ έχει συμφωνήσει ουσιαστικά με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Εκεί θα βρει τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στην Μπασκόνια. Συνολικά ο Αμερικανός έδωσε 130 ματς στην EuroLeague, με 14,4 πόντους και 37% στο τρίποντο.