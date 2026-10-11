Μαρκό – ΑΕΛ 1-0: Ο Μιούλερ έκρινε το ντέρμπι της Super League 2

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στη Super League 2, καθώς έκαμψαν και την αντίσταση των «βυσσινί».

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου πανηγύρισε την έκτη νίκη της σε ισάριθμα ματς, διατηρώντας την πρώτη θέση, ενώ παράλληλα αύξησε στο +6 την απόστασή της από τη δεύτερη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά κι απείλησαν για πρώτη φορά στο 18’, όταν ο Ελ Αραμπί βρέθηκε απέναντι από τον Βενετικίδη, χωρίς να καταφέρει να τον νικήσει. Στο 27’, ο Μιούλερ έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ βγήκε και πάλι νικητής, ενώ στο 42’ μπλόκαρε και την προσπάθεια του Μαροκινού επιθετικού, έπειτα από συνεργασία του με τον Σεμπά.

Η ΑΕΛ ανέβασε την απόδοσή της μετά την ανάπαυλα και στο 47’ ο Παπαγεωργίου ανάγκασε τον Έξαρχο να επέμβει με σουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Καμπετσής έχασε μεγάλη ευκαιρία σε τετ α τετ, στέλνοντας την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ στο ίδιο λεπτό ο Μιούλερ δεν βρήκε στόχο για τη Μαρκό.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν, με τον Βενετικίδη να αποκρούει το σουτ του Σεμπά στο 52’ και τον Μιούλερ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση ένα λεπτό αργότερα. Στο 56’, ο Καστάνιο πήρε αμαρκάριστος την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μιούλερ, αλλά ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση.

Η ΑΕΛ άγγιξε το γκολ στο 64’, όταν ο Καμπετσής βρέθηκε ξανά σε θέση τετ α τετ, όμως ο Έξαρχος κράτησε το μηδέν. Στη συνέχεια της φάσης, η μπάλα βρήκε στο χέρι του επιθετικού των φιλοξενούμενων και το παιχνίδι διακόπηκε. Στο 68’, ο Ντέτλερ έχασε νέα ευκαιρία για τη Μαρκό, με το 0-0 να παραμένει παρά τις σημαντικές στιγμές και τις επεμβάσεις των δύο τερματοφυλάκων.

Τελικά, η λύση ήρθε στο 88’. Ο Μπουσάι έβγαλε εξαιρετική σέντρα κι ο Ιβάν Μιούλερ κινήθηκε σωστά στην περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με δυνατή κεφαλιά για το 1-0. Οι «βυσσινί» δεν βρήκαν απάντηση στα τελευταία λεπτά και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη, συνεχίζοντας ακάθεκτοι την πορεία τους στην κορυφή της Super League 2.