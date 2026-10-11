Αντίπαλοι ΑΕΚ: Άντεξε με δέκα παίκτες η Ρόμα κόντρα στην Κόμο

Η Ρόμα δεν κατάφερε να ακολουθήσει την Ίντερ στην κορυφή της βαθμολογίας, ωστόσο έφυγε με ένα θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της Κόμο. Οι «τζιαλορόσι» έμειναν με δέκα παίκτες στο 53’, μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Μάλεν, αλλά άντεξαν στην πίεση και κράτησαν ανέπαφη την εστία τους.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι έχασαν σημαντικές ευκαιρίες, με τον Ντιμπάλα να αστοχεί από πλεονεκτική θέση στο 6’ και τον Λορέντζο Πελεγκρίνι να σημαδεύει το δοκάρι στο 11’. Η Κόμο απείλησε στο 23’, όταν ο Κακερέ επιχείρησε διαγώνιο σουτ μετά από λάθος του Μαντσίνι.

Η αποβολή του Μάλεν άλλαξε τις ισορροπίες, όμως η Ρόμα διαχειρίστηκε εξαιρετικά το αριθμητικό της μειονέκτημα. Η Κόμο βρήκε μόλις μία αξιόλογη ευκαιρία στο δεύτερο μέρος, με τον Γκολίνι να σταματά τον Νίκο Πας, διατηρώντας το 0-0 μέχρι το τέλος.