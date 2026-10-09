Μαρέσκα: «Εμπιστεύομαι απόλυτα τον σύλλογο - Θα μιλήσω όταν κερδίσουμε την έφεση»

Απόλυτα σίγουρος πως η Μάντσεστερ Σίτι είναι αθώα και θα δικαιωθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων εμφανίστηκε ο προπονητής της, Έντσο Μαρέσκα αναφορικά με το οικονομικό σκάνδαλο και την ενοχή των «Πολιτών» για πληθώρα οικονομικών παραβάσεων, σύμφωνα με την έρευνα της Premier League.

Ο Μαρέσκα έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στα μίντια έπειτα από την υπόθεση που έχει ταράξει τις ισορροπίες στο «Νησί» και τοποθετήθηκε σχετικά με το ζήτημα.

«Κατανοώ τους λόγους για τους οποίους οι περισσότεροι από εσάς βρίσκεστε εδώ. Όμως το μόνο που μπορώ να πω είναι κάτι που έχω ήδη πει. Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα τον σύλλογο. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω σχετικά με αυτό.

Εμπιστεύομαι τον σύλλογο επειδή εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα στον σύλλογο», τόνισε αρχικά ο Έντσο Μαρέσκα

Θα έμενε αν ο σύλλογος υποβιβαστεί; «Δεν υπάρχει άλλος σύλλογος στον κόσμο στον οποίο θα ήθελα να είμαι. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Το λέω αυτό από την πρώτη μέρα.»

Θα μιλήσουμε όταν κερδίσουμε την έφεση

«Ο λόγος για τον οποίο ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο είναι ότι εμπιστεύομαι απόλυτα, 100 τοις εκατό, τον ιδιοκτήτη, τον αθλητικό διευθυντή, τον διευθύνοντα σύμβουλο – ολόκληρο τον οργανισμό. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό» επέμεινε ο Ιταλός τεχνικός.

Για τον αν έχει λάβει προσωπικές διαβεβαιώσεις από τον Σεΐχη Μανσούρ; «Σίγουρα μίλησα με τον σύλλογο. Όλοι τον εμπιστευόμαστε. Η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε γι’ αυτό θα είναι όταν κερδίσουμε αυτή την έφεση.»

Στη συνέχεια ο Μαρέσκα απέφυγε τεχνηέντως να απαντήσει στο τι θα συμβεί σε περίπτωση που η έφεση της Σίτι απορριφθεί και ο σύλλογος κριθεί ένοχος.

«Και τι θα συμβεί αν κερδηθεί η έφεση; Προβλέπουμε το μέλλον. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι, από τη δική μου οπτική, θεωρώ δίκαιο να σεβαστούμε τη διαδικασία. Υπάρχει μια έφεση σε εξέλιξη. Θα δούμε τι θα συμβεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είναι σίγουροι ότι θα κερδίσουμε την έφεση»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, ρωτήθηκε αν θα είχε αναλάβει στον σύλλογο ακόμα και αν η απόφαση είχε ανακοινωθεί νωρίτερα:

«Γνωρίζω τον οργανισμό εδώ και χρόνια. Ξέρω πόσο σοβαροί είναι. Ξέρω ότι κάνουν τα σωστά πράγματα.»

«Όχι, δεν μιλήσαμε γι’ αυτό. Δεν πίστευα ότι αποτελούσε πρόβλημα για τον σύλλογο εκείνη τη στιγμή. Και επειδή σκέφτονται με ειλικρίνεια. Πιστεύω ότι είναι πεπεισμένοι ότι τελικά θα κερδίσουμε την έφεση», απάντησε ο Μαρέσκα όταν ρωτήθηκε αν η συγκεκριμένη υπόθεση αποτέλεσε σημείο συζήτησης όσο βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.