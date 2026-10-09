· Αργεντινή

Ταλιαφίκο για τον χαμένο τελικό Μουντιάλ: «Η Ισπανία μας έκανε σκόνη, κυριάρχησε σε όλο το ματς»

Τη ανωτερότητα της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ παραδέχθηκε ο Νικολάς Ταλιαφίκο 

Ταλιαφίκο για τον χαμένο τελικό Μουντιάλ: «Η Ισπανία μας έκανε σκόνη, κυριάρχησε σε όλο το ματς»
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Απόλυτα ειλικρινής και χωρίς καμία διάθεση να κρυφτεί παρουσιάστηκε ο Νικολάς Ταλιαφίκο μιλώντας σε podcast στην πατρίδα του για τον χαμένο τελικό της Αργεντινής απέναντι στην Ισπανία στο Μουντιάλ 2026.

Ο Ταλιαφίκο στάθηκε στην ανωτερότητα των Ισπανών ιδίως στο τακτικό κομμάτι, με την υψηλή πίεση της ομάδας του Ντε Λα Φουέντε να μην επιτρέπει στην Αργεντινή να κρατήσει τη μπάλα, με αποτέλεσμα οι Ισπανοί να ελέγξουν απόλυτα τον αγώνα.

Ο αριστερός μπακ τόνισε επίσης πως η κόπωση, τόσο η συναισθηματική όσο φυσικά και η σωματική που αντιμετώπισε η Αργεντινή στο μονοπάτι της προς τον τελικό ήταν πολύ μεγάλη και έπαιξε σημαντικό ρόλο.

«Δυστυχώς, από τακτικής άποψης, νομίζω ότι μας έκαναν σκόνη. Η κόπωση —πιστεύω ότι ήταν συναισθηματική, σωματική και ψυχική— έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο», είπε αρχικά ο Ταλιαφίκο.

Συνεχίζοντας είπε: «Νομίζω ότι η αίσθηση του τελικού ήταν πολύ κακή σε σύγκριση με όλους τους άλλους αγώνες, ακόμη και πολύ μακριά από αυτό που δείξαμε το 2022. Δεν ήμασταν η Εθνική Ομάδα που όλοι γνώριζαν».

Τέλος για τις θεωρίες συνομωσίας γύρω από τον τελικό ο Ταλιαφίκο είπε:«Νομίζω ότι ο κόσμος άρχισε κάπως να αναζητά αυτόν τον τρόπο να πει: “Δεν ήμασταν η Εθνική Ομάδα που όλοι γνώριζαν”. Έτσι, έμεινε η αίσθηση ότι πρέπει να βρούμε κάτι για να το εξηγήσουμε.»

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