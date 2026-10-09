Απόλυτη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας στον Γιώργο Δώνη

Δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής προπονητής στον πάγκο της Εθνικής της Σαουδικής Αραβίας 

Απόλυτη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας στον Γιώργο Δώνη
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Ο πρώτος τίτλος για τον Γιώργο Δώνη στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, ενίσχυσε τη θέση του, αφού η εθνική ομάδα της χώρας κατέκτησε το κύπελλο του Αραβικού Κόλπου, νικώντας 2-0 στον τελικό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι Σαουδάραβες επικράτησαν στον τελικό στο κατάμεστο στάδιο «King Abdullah Sports City» και έβαλαν τέλος στην αναμονή 22 ετών για να κατακτήσουν κάποιο τρόπαιο.

Με την επιτυχία αυτή ο Ελληνας κόουτς εδραίωσε τη θέση του, καθώς από το καλοκαίρι δεχόταν σφοδρή κριτική για τις εμφανίσεις της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ.

Για το λόγο αυτή η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της αραβικής χώρας με ανακοίνωση της στήριξε απόλυτα τον 56χρονο προπονητή και διέλυσε τη φημολογία πως θ' αντικατασταθεί:

«Η ομοσπονδία επιβεβαιώνει τη συνέχιση του κ. Γεωργίου Δώνη στη θέση του και δεν υπάρχει καμία απόφαση σχετικά με αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας», ανέφερε σχετικά η ανακοίνωση.

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