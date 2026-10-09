Premier League: Η Έβερτον «βγαίνει στο σφυρί» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης από τον όμιλο Friedkin

Ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο πλήρους πώλησης της Έβερτον από τον όμιλο The Friedkin Group (TFG), ο οποίος εξετάζει την προσέλκυση νέων επενδυτών για τον σύλλογο της Premier League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, η αμερικανική ιδιοκτησία αναζητούσε νέα κεφάλαια για την ομάδα, με αρχικό στόχο την πώληση μειοψηφικού ποσοστού σε στρατηγικούς επενδυτές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ωστόσο, πλέον εξετάζεται και το ενδεχόμενο πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, ακόμη και της πλήρους μεταβίβασης του ελέγχου της Έβερτον. Βασική προϋπόθεση για την TFG είναι να βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει τον σύλλογο στο επόμενο επίπεδο.

Ο όμιλος, με έδρα το Χιούστον, δεν φαίνεται να βιάζεται να αποχωρήσει. Είναι διατεθειμένος να διατηρήσει την ιδιοκτησία και να συνεχίσει να στηρίζει οικονομικά την ομάδα για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να εμφανιστεί ο κατάλληλος επενδυτής.

Παρά το γεγονός ότι η πιθανότητα πώλησης εξετάζεται λιγότερο από δύο χρόνια μετά την εξαγορά της ομάδας, στην TFG υπάρχει ικανοποίηση για τη σταθεροποίηση της Έβερτον και τη βελτίωση της θέσης της ενόψει μιας πιθανής μεταβίβασης.

Η TFG απέκτησε την Έβερτον τον Δεκέμβριο του 2024, μέσω της βρετανικής επενδυτικής εταιρείας Roundhouse Capital, αγοράζοντας το 94% των μετοχών από τον Φαρχάντ Μοσίρι.

Η εξαγορά ολοκλήρωσε μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας για τον σύλλογο, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες υπό την προηγούμενη ιδιοκτησία. Παράλληλα, είχαν ναυαγήσει οι συζητήσεις με υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι 777 Partners, MSP Sports Capital και KAM Group.

Μετά την ανάληψη του ελέγχου, μία από τις πρώτες κινήσεις της TFG ήταν η βελτίωση της οικονομικής θέσης της Έβερτον. Ο όμιλος αναχρηματοδότησε μεγάλο μέρος του ακριβού δανεισμού της και συμφώνησε σε δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια, τα οποία εξασφαλίζονται με εγγυήσεις που συνδέονται με το νέο γήπεδο της ομάδας, το Hill Dickinson Stadium.

Παράλληλα, η Roundhouse προσέλκυσε μειοψηφικές επενδύσεις από τον πρώην προπονητή των Dallas Mavericks, Τζέισον Κιντ, και τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Κρίστοφερ Σαροφίμ, οι οποίοι απέκτησαν συμμετοχές το 2025.

Οι επενδύσεις σε ποδόσφαιρο και χόκεϊ

Πέρα από την Έβερτον, ο όμιλος Friedkin έχει στην ιδιοκτησία του την ιταλική Ρόμα και τη γαλλική AS Cannes.

Παράλληλα, βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας ομάδας του NHL με έδρα το Χιούστον, σε ένα εγχείρημα που φέρεται να αποτιμάται περίπου στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει δεδομένη συμφωνία για την πώληση της Έβερτον. Η TFG εμφανίζεται πρόθυμη να εξετάσει διαφορετικές επιλογές, με την πλήρη μεταβίβαση του ελέγχου να εξαρτάται από την εμφάνιση ενός αγοραστή που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της για το μέλλον του συλλόγου.