Ο παντοκράτορας του Ζοτς ισοπέδωσε και την Φενέρ και ακόμα είμαστε στην αρχή...

Δώστε μου χίλια μάτια να δω αυτό, που βλέπω. Ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς έπαιξε διαστημικό μπάσκετ και είμαστε ακόμα μέσα στον Οκτώβριο. Και δεν έχουμε δει ακόμα τον Ναν και τον Σλούκα. Κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι και ένα σεμινάριο από τον βασιλιά των πάγκων. Πλέον ο Παναθηναϊκός δαγκώνει στην άμυνα και πετάει στην επίθεση.

Και όλα αυτά τα είδαμε κόντρα σε μία από τις τοπ ομάδες της Ευρωλίγκα και από τις υποψήφιες να την κατακτήσουν. Την Φενερμπαχτσέ του τεράστιου Γιασκεβίτσιους. Πέρασε από το ΟΑΚΑ έφαγε 18 πόντους διαφορά και έφυγε και ευχαριστημένη. Αυτό τα λέει όλα για την απόδοση του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα έβαλε 92 πόντους στην επίθεση και δέχθηκε 74 στην άμυνα. Και ήταν απόλυτα κυρίαρχη σε όλο το παιχνίδι. Όχι με έναν πρωταγωνιστή, αλλά με πολλούς. Για αυτό MVP και απόψε ήταν ο προπονητής του. Αυτός έχει βάλει αρχές στην ομάδα, αυτός μέσα από τα συστήματά του αναδεικνύει το επιθετικό ταλέντο των παικτών του, αυτός με την άμυνα του κάνει τον αντίπαλο να βάζει 74 και να πανηγυρίζει.

Ο Μστίας Λεσόρ έκανε παπάδες στην επίθεση, και τους έβαλε τα καλάθια. Και στην άμυνα μοίραζε τάπες και είχε υψώσει τείχος. Ο Γάλλος σέντερ έβαλε τόσους πόντους, διότι ο Ζοτς τον σημάδεψε μέσα από το παιχνίδι των συμπαικτών του. Η μπάλα περνάει στον Λεσόρ σωστά και από εκεί και πέρα όλα είναι πιο εύκολα.

Ο Χέιζ Ντέιβις δείχνει διαφορετικός και βγάζει όλο το ταλέντο του στο γήπεδο, διότι έχει συγκεκριμένο ρόλο και μέσα από συστήματα, είτε βγαίνει μόνος του στο καλάθι, είτε κάνει σουτ από απόσταση με καλές προϋποθέσεις.

Ο Ρογκαβόπουλος και αυτός επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο και ο Φρανσίσκο ήταν αυτός, που ανέβαζε και έριχνε τον ρυθμό ανάλογα με τα θέλω του προπονητή του.

Ο Μπόνγκα ήταν στην άμυνα απροσπέλαστος, ο Μπαντιό και αυτός έκανε το καλύτερο και σε άμυνα και σε επίθεση, όλοι ήταν εξαιρετικοί, όλοι έπαιξαν για την ομάδα. Όλοι έπαιξαν αυτό, που θέλει ο Ομπράντοβιτς. Ο Ζοτς στον πάγκο ζήταγε συγκεκριμένα πράγματα , τα έβλεπε να γίνονται στο γήπεδο και χειροκροτούσε. Όταν είχε παράπονα φώναζε τον παίκτη, του εξηγούσε και το λάθος δεν ξαναγινόταν.

Αυτός ο Παναθηναϊκός, όταν τον Οκτώβριο χωρίς Ναν, Χουάντσο είναι έτσι, πως θα είναι τον Απρίλιο και τον Μάιο; Δεν θα παίζεται!