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Παναθηναϊκός: Η συγκινητική ανάρτηση για τα δύο χρόνια από τον θάνατο του Μπάλντοκ

Πέρασαν δύο χρόνια από τον αδόκητο χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ 

Παναθηναϊκός: Η συγκινητική ανάρτηση για τα δύο χρόνια από τον θάνατο του Μπάλντοκ
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Δύο χρόνια συμπληρώνονται από το τραγικό βράδυ της 9ης Οκτωβρίου 2024, με την είδηση του χαμού του Τζορτζ Μπάλντοκ να παγώνει την Ελλάδα.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Εθνικής και του Παναθηναϊκού άφησε την τελευταία του πνοή στην πισίνα του σπιτιού του βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο Παναθηναϊκός δε γινόταν να ξεχάσει τον Τζορτζ Μπάλντοκ και τίμησε τη μνήμη του με μια ανάρτηση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα τον θυμόμαστε πάντα. Για πάντα ένας από εμάς», έγραψε στη λεζάντα της συγκινητικής ανάρτησής του

https://www.instagram.com/p/DeQ-6kBEWrk/
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