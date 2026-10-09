Απάντηση Γιαννακόπουλου σε Αγγελόπουλους: «Ξεπεράσατε κάθε ανθρώπινο όριο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με καυστικό τρόπο στην άνευ προηγουμένου ανακοίνωση του Ολυμπιακού, στην οποία έβαλε στο στόχαστρο την υγεία του Ματίας Λεσόρ και «έσπασε» το ιατρικό απόρρητο. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, τονίζοντας πως με αυτή την ανακοίνωση οι αδελφοί Αγγελόπουλοι ξεπέρασαν κάθε όριο…

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Eυχαριστώ σε εσάς? Ίχνος ντροπής και ενσυναίσθησης του τι άνθρωποι? είστε δεν έχετε! ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΕΟΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟ ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΑΣ.

Και για να μην KΟΡΟΪΔΕΥΟΜΑΣΤΕ καλά κάνεις και ξεχωρίζεις πρόεδρο και ιδιοκτήτη. Εγώ ούτε για να σας βρίσω πια δεν ανέχομαι να ξοδέψω σάλιο... Στο Καλλιμάρμαρο και πέρυσι στο ΣΕΦ ξεπεράσατε κάθε ανθρώπινο όριο. Eξού και αυτά που άκουσες όταν τόλμησες να έρθεις κοντά μου προχθές.

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΛΟΓΟ Ο γιατρός ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ. ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΕΒΑΛΕ ΑΡΑΓΕ.

υγ: δλδ θα προτιμούσατε να μην γίνει καλά ο Λεσόρ και το «πουλάτε» στον κόσμο?»