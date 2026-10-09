Ζάκυνθος: Ανακοίνωσε την επιστροφή του προπονητή Ηλία Φυντάνη

Την επιστροφή του Ηλία Φυντάνη στην τεχνική ηγεσία του ΑΠΣ Ζακύνθου ανακοίνωσε ο σύλλογος, με τον έμπειρο προπονητή να επιστρέφει στην ομάδα, έπειτα από λίγους μόλις μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΑΠΣ Ζάκυνθος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον έμπειρο προπονητή Ηλία Φυντάνη, ο οποίος επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μας μετά από λίγους μόλις μήνες.

Η απόφαση για την επιστροφή του ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο, αξιολογώντας τα δεδομένα και τις απαιτήσεις της παρούσας αγωνιστικής περιόδου, θεωρεί ότι ο Ηλίας Φυντάνης αποτελεί αυτή τη στιγμή την κατάλληλη επιλογή για να οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη ημέρα.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα έμπειρο τεχνικό, κάτοχο διπλώματος UEFA Pro, με μακρά και σημαντική παρουσία στους πάγκους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην προπονητική του διαδρομή έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, σε ΑΕΛ, Παναχαϊκή, Ηρόδοτο, Κόρινθο, Ρόδο, Αστέρα Βλαχιώτη, Ασπρόπυργο, Ιάλυσο, Πανηλειακό, Ηρακλή Ψαχνών και Νέα Αρτάκη.

Ο Ηλίας Φυντάνης γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα, το περιβάλλον και τις απαιτήσεις του ΑΠΣ Ζάκυνθος, έχοντας καθίσει και την περασμένη αγωνιστική περίοδο στον πάγκο της. Κατά την προηγούμενη παρουσία του είχε αφήσει θετικό αποτύπωμα, με την ομάδα να πραγματοποιεί σημαντικό νικηφόρο σερί και να παρουσιάζει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Η Διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυνθος τον καλωσορίζει ξανά στην οικογένεια του Συλλόγου και του εύχεται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει.

**ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ**

Άμεσος συνεργάτης και βοηθός προπονητή του Ηλία Φυντάνη αναλαμβάνει ο **Άκης Γεωργίου**.

Ο Κατερινιώτης τεχνικός διαθέτει εμπειρία τόσο ως πρώτος προπονητής όσο και ως μέλος τεχνικών επιτελείων. Έχει εργαστεί στον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου, στον Π.Ο. Ελασσόνας, ενώ ανέλαβε και την τεχνική ηγεσία του Θερμαϊκού Κορινού. Μέχρι πρότινος βρισκόταν στο τεχνικό επιτελείο του Νέστου Χρυσούπολης, ως άμεσος συνεργάτης του Τίμου Καβακά στη Super League 2.

Καθήκοντα **προπονητή φυσικής κατάστασης** αναλαμβάνει ο **Ανδρέας Χατζηχαραλάμπους**, γνώριμος συνεργάτης του Ηλία Φυντάνη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν.

Στη θέση του **προπονητή τερματοφυλάκων** επιστρέφει μετά από χρόνια στον ΑΠΣ Ζάκυνθος ο έμπειρος **Κώστας Γιαννάτος**, ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά τον Σύλλογο και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα και κατά το παρελθόν.

Το νέο προπονητικό επιτελείο του ΑΠΣ Ζάκυνθος διαμορφώνεται ως εξής:

**Προπονητής:** Ηλίας Φυντάνης

**Βοηθός Προπονητή:** Άκης Γεωργίου

**Προπονητής Φυσικής Κατάστασης:** Ανδρέας Χατζηχαραλάμπους

**Προπονητής Τερματοφυλάκων:** Κώστας Γιαννάτος

**ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ**

**Επικεφαλής Ιατρικού Επιτελείου – Χειρουργός Ορθοπεδικός:** Λεωνίδας Μαλιούφας

**Συνεργαζομενος Φυσιοθεραπευτής:** Νικόλαος Κουρούμαλος

**Μασέρ:** Κωνσταντίνος Κίκος

**ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

**Φροντιστής:** Βαγγέλης Κώστας

**Γενικός Διευθυντής:** Νίκος Ευθυμίου

Η Διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυνθος καλωσορίζει το νέο τεχνικό επιτελείο και εύχεται σε όλους καλή αρχή, υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο τους.

**Καλή επιτυχία κόουτς. Καλή επιτυχία σε όλο το νέο τεχνικό επιτελείο.**

**Εκ του Δ.Σ.**