Ολυμπιακός: Θλίψη - Πέθανε ο Άρης Ποΐλας σε ηλικία 74 ετών

Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή (09/10) σε ηλικία 74 ετών και τα προηγούμενα χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με τους Πειραιώτες, όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά και αυτό του βόλεϊ.

Για την απώλειά του, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Άρη Ποΐλα, ο οποίος διετέλεσε παράγοντας της ομάδας μας, υπηρετώντας την με πάθος και αφοσίωση.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».