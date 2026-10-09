Στέφανος Τσιτσιπάς: Αντιμετωπίζει τον Νταρντέρι για τον δεύτερο γύρο του Shanghai Rolex Masters

Στην περυσινή τους συνάντηση ο Τσιτσιπάς είχε φύγει νικητής 

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αντιμετωπίζει τον Νταρντέρι για τον δεύτερο γύρο του Shanghai Rolex Masters
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε δυναμικά το τουρνουά στη Σανγκάη (ATP 1000), καθώς νίκησε σχετικά εύκολα τον 32χρονο Βέλγο, Κίμερ Κόπεγιανς στον 1ο γύρο της ATP Masters 1000 διοργάνωσης με 6-3 και 7-5, σε 76 λεπτά.

Στη συνέχεια ο Ελληνας τενίστας θα παίξει αύριο (13:00 ώρα Ελλάδας) στο 2ο γύρο με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, που πέρασε χωρίς αγώνα τον 1ο γύρο.

Τσιτσιπάς και Νταρντέρι συναντήθηκαν και πέρυσι στο τουρνουά Χάλε της Γερμανίας, όπου ο Ελληνας πρωταθλητής είχε πάρει δύσκολη νίκη στα τρία σετ. Όποιος περάσει στην επόμενη φάση, θα βρει εκεί τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ματέο Αρνάλντι και τον Τέιλορ Φριτζ, ενώ στον τέταρτο γύρο λογικά θα περιμένει ο φορμαρισμένος Ντανίλ Μεντβέντεφ. Kάτοχος του τίτλου είναι ο 27χρονος Βαλεντέν Βασερό από το Μονακό.

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