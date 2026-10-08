Στέφανος Τσιτσιπάς: Άνετη πρεμιέρα στο Shanghai Rolex Masters

Με το δεξί ξεκίνησε ο Έλληνας τενίστας την παρουσία του στο «1000άρη» τουρνουά στη Σανγκάη

Ο Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του qualifier Βέλγου τενίστα, πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση.

Ο 28χρονος δεν αντιμετώπισε προβλήματα στο σερβίς του και με ένα break σε κάθε σετ κατάφερε να πάρει σε 76 λεπτά την πρόκριση στους «64» του τουρνουά. Επόμενος αντίπαλός του στη Σαγκάη θα είναι το Νο18 του ταμπλό, Λουτσιάνο Νταρντέρι.

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά games, ο Τσιτσιπάς αξιοποίησε την πρώτη του ευκαιρία για break στο 6ο game, παίρνοντας προβάδισμα με 4-2. Στη συνέχεια, κράτησε το σερβίς του κι έκλεισε το πρώτο σετ χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Πιο ανταγωνιστικό ήταν το δεύτερο σετ, καθώς ο 32χρονος Βέλγος, Νο232 στην παγκόσμια κατάταξη, ανέβασε την απόδοσή του και έβαλε περισσότερα προβλήματα στον Έλληνα τενίστα, ο οποίος παρουσίασε ορισμένες μεταπτώσεις στο παιχνίδι του.

Ο Τσιτσιπάς, ωστόσο, βρήκε τον τρόπο να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Με νέο break έκανε το 6-5 και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του, ολοκληρώνοντας τη νίκη του με straight sets στο ξεκίνημα του προγράμματος της Πέμπτης (08/10).

Στον επόμενο αγώνα του, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (10/10), ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, έχοντας επικρατήσει στην προηγούμενη συνάντησή τους το 2025, στο γρασίδι του Χάλε.