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Τζορτζ Μπαλντοκ: «Δυό χρόνια μακριά μας, για πάντα στην καρδιά μας» -Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού Α.Ο

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού Α.Ο για τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημέρα που ο Τζορτζ Μπάλντοκ έφυγε από τη ζωή 

Τζορτζ Μπαλντοκ: «Δυό χρόνια μακριά μας, για πάντα στην καρδιά μας» -Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού Α.Ο
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Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγική νύχτα της 9ης Οκτωβρίου του 2024, όταν το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος. Η είδηση ότι ο Τζορτζ Μπάλντοκ έχασε τη ζωή του σκόρπισε τη θλίψη τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού δεν ξέχασε ποτέ τον Μπάλντοκ και δεν έπαψε ποτέ να τιμά τη μνήμη του, διοργανώνοντας εκδηλώσεις μνήμης και εκδηλώσεις για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή.

Έτσι, ανήμερα της συμπλήρωσης δύο ετών από τον χαμό του, ο Παναθηναϊκός Α.Ο προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση. Δυό χρόνια μακριά μας, για πάντα στην καρδιά μας...», έγραψε στη λεζάντα.

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