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Τζόρτζ Μπάλντοκ: «Δύο χρόνια μακριά μας, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» - Η ανάρτηση της Εθνικής

«Γιώργο δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» γράφει η λεζάντα της ανάρτησης της Εθνικής Ελλάδας θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή πριν δύο χρόνια 

Τζόρτζ Μπάλντοκ: «Δύο χρόνια μακριά μας, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» - Η ανάρτηση της Εθνικής
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Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, στις 9 Οκτωβρίου από τον τραγικό και αδόκητο χαμό του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η είδηση του θανάτου του διεθνούς ποδοσφαιριστή άφησε ένα τεράστιο κενό στις καρδιές των φιλάθλων που τον αγαπούσαν και στο ελληνικό κοινό που μόλις είχε αρχίσει να τον μαθαίνει.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό του, η Εθνική Ελλάδας προχώρησε στη δημοσίευση μιας συγκινητικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ που φόρεσε με τόση τιμή και υπερηφάνεια την «Γαλανόλευκη».

«Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Γιώργο δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.

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