NBA: Όλα όσα έκανε ο ΛεΜπρόν στο ντεμπούτο του με τους Σίξερς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αγωνίστηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο 

NBA: Όλα όσα έκανε ο ΛεΜπρόν στο ντεμπούτο του με τους Σίξερς
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Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έδειξε την ικανότητά του στην δημιουργία στην πρώτη του εμφάνιση φορώντας τη φανέλα της Φιλαδέλφειας, επιχειρώντας μόλις ένα (!) σουτ, αλλά μοιράζοντας πέντε ασίστ την Πέμπτη, στον πρώτο του αγώνα προετοιμασίας με τους Σίξερς.

Ο Τζέιμς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 πόντους (8/8 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών), καθώς οι Σίξερς ηττήθηκαν με 114-108 από τους Μπρούκλιν Νετς στη Νέα Υόρκη. Ο 41χρονος σταρ αγωνίστηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο.

Αφού δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα της προετοιμασίας της Φιλαδέλφειας τη Δευτέρα απέναντι στους πρωταθλητές του NBA, Νιου Γιορκ Νικς, ο Τζέιμς έπαιξε την Πέμπτη για να δώσει στους Σίξερς μια πρώτη γεύση από τη νέα τους βασική πεντάδα. Ο Τζέιμς και το άλλο νέο πρόσωπο, ο Τζέιλεν Μπράουν, συμπεριλήφθηκαν στην αρχική σύνθεση μαζί με τους παλιούς γνώριμους της Φιλαδέλφειας, Ταϊρίς Μάξι, Βι Τζέι Έτζκομπ και Τζοέλ Εμπίιντ.

«Προφανώς φορούσα μια νέα φανέλα, αλλά το παιχνίδι παραμένει παιχνίδι, και το παιχνίδι πρέπει να παιχτεί στο παρκέ», δήλωσε ο Τζέιμς. «Και ήμουν χαρούμενος που μπόρεσα να παίξω κάποια λεπτά με τα παιδιά με τα οποία παίζουμε αντίπαλοι στις προπονήσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες».

Στην πρώτη περίοδο, ο Τζέιμς σημείωσε τέσσερις πόντους, όλους από ελεύθερες βολές, και μοίρασε πέντε ασίστ. Το μοναδικό του καλάθι εντός πεδιάς ήρθε περίπου στα μέσα της δεύτερης περιόδου, όταν πέτυχε λέι-απ για να βάλει τη Φιλαδέλφεια μπροστά στο σκορ με 40-39.

Ο Τζέιμς υπέγραψε διετές συμβόλαιο ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων με player option, για να ενταχθεί στους Σίξερς ως ελεύθερος τον Ιούλιο.

Σε 60 αγώνες με τους Λέικερς την περασμένη σεζόν, ο Τζέιμς είχε κατά μέσο όρο 20,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ, μειωμένους σε σχέση με τους μέσους όρους της καριέρας του που είναι 26,8, 7,5 και 7,4 αντίστοιχα.

Ο 22 φορές All-Star είναι ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του NBA σε αγώνες που έχει αγωνιστεί (1.622) και σε πόντους (43.440). Έχει κατακτήσει δαχτυλίδια πρωταθλητή με τους Μαϊάμι Χιτ (2011-12 και 2012-13), τους Κλίβελαντ Καβαλίερς (2015-16) και τους Λος Άντζελες Λέικερς (2019-20).

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