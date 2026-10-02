ΛεΜπρόν Τζέιμς: Έφυγε από την προπόνηση με ελικόπτερο και έγινε viral - Βίντεο

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έφυγε από την προπόνηση των Σίξερς με ελικόπτερο και κατάφερε να γίνει viral.

Μετά την προπόνηση των 76ers στο Camden του New Jersey, ο LeBron επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο με προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου περνά μέρος του χρόνου του.

Η απόσταση είναι περίπου 150 χιλιόμετρα και μπορεί να χρειαστεί έως και 1,5–2 ώρες με αυτοκίνητο, ανάλογα με την κίνηση. Με ελικόπτερο; Περίπου 40–45 λεπτά.

Μάλιστα, η αποχώρησή του έγινε viral, καθώς το ελικόπτερο ακουγόταν την ώρα που ο Anfernee Simons μιλούσε στους δημοσιογράφους μετά την προπόνηση.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/p/DeAGxVRM1zs/

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