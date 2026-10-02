Τσάβι: «Δικό μου λάθος το κακό πρώτο ημίχρονο με την Ελλάδα»

Ο προπονητής της Ολλανδίας, Τσάβι Ερνάντεθ, δήλωσε ότι ο ίδιος ευθυνόταν για την κακή εμφάνιση της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Πέμπτης για το Nations League απέναντι στην Ελλάδα, όπου βρέθηκε να χάνει με 2-0 πριν αντεπιτεθεί για να αποσπάσει την ισοπαλία.

Το αποτέλεσμα διατήρησε το αήττητο ξεκίνημα του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Ολλανδίας, αλλά εξελίχθηκε σε αμφίρροπη αναμέτρηση, με τον Τιτζάνι Ρέιντερς να ισοφαρίζει ένα λεπτό πριν από το τέλος στο στάδιο της Τούμπας.

Η Ελλάδα είχε προηγηθεί με δύο γκολ στο ημίχρονο χάρη στους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Μασούρα, πριν ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ μειώσει τη διαφορά λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού.

«Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος με μια ισοπαλία. Αλλά το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακό. Αυτό ήταν δικό μου λάθος ως προπονητής. Ίσως μπέρδεψα τους παίκτες κάνοντας παραπάνω αλλαγές από όσο έπρεπε», δήλωσε ο Τσάβι.

Ο Τσάβι προχώρησε σε τρεις αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, και η Ολλανδία παρουσιάστηκε με διαφορετικό πρόσωπο στη συνέχεια.

«Απλώς προσπαθώ να είμαι ειλικρινής, γιατί αυτός είμαι», δήλωσε ο Τσάβι. «Στο ημίχρονο είπα στους παίκτες ακριβώς το ίδιο πράγμα: συγγνώμη, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι δικό μου λάθος. Ξεχάστε το πρώτο ημίχρονο, τώρα θα αναδιατάξουμε τα πράγματα στο δεύτερο».

Οι Ράιαν Γκράβενμπερχ, Νόα Λανγκ και Ρέιντερς είχαν όλοι μεγάλη επίδραση, αλλά ο Τσάβι προτίμησε να μιλήσει για την αλλαγή προσέγγισης μετά την ανάπαυλα.

«Πιστεύω πάνω απ' όλα ότι το σύστημα ήταν διαφορετικό. Παίξαμε με ρόμβο στη μεσαία γραμμή και αυτό δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες», εξήγησε. «Ο χώρος άνοιξε και είχαμε μεγαλύτερη ταχύτητα με την μπάλα».

Οι Ολλανδοί δίνουν την τελευταία από τις τέσσερις αναμετρήσεις τους στο διεθνές παράθυρο απέναντι στη Σερβία στο Αϊντχόφεν την Κυριακή.