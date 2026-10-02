Ελλάδα - Ολλανδία: Ο Ντάμφρις τα έβαλε με Έλληνα δημοσιογράφο - «Φίλε μου, δείξε λίγο σεβασμό»

Ο Ντενζελ Ντάμφρις ήταν εκ των άτυχων της χθεσινής αναμέτρησης με την Ελλάδα αφού είδε τα δύο γκολ που πέτυχε να ακυρώνονται αμφότερα για οφσάιντ, με το πρώτο μάλιστα να είναι αμφιλεγόμενο και να σηκώνει αρκετές αντιδράσεις.

Ο Ολλανδός δεξιός μπακ πρωταγωνίστησε και σε ένα ασυνήθιστο επεισόδιο μετά τη λήξη του αγώνα με την Ελλάδα (2-2). Ο Ντάμφρις παραχωρούσε συνέντευξη στο «SBS 6» στη μικτή ζώνη, ωστόσο δυσκολευόταν να ακούσει τη δημοσιογράφο.

Χαρακτηριστικά κάποια στιγμή την ρώτησε: «Τι είπες; Δεν ακούω», και στη συνέχεια απάντησε:

«Έπρεπε να ξεχάσουμε το πρώτο ημίχρονο και να τα δώσουμε όλα στο δεύτερο. Βλέπετε τι αποτέλεσμα είχε αυτό», τόνισε και έπειτα υποστήριξε ότι το γκολ του που ακυρώθηκε θα έπρεπε να είχε μετρήσει.

https://www.instagram.com/p/Dd97jLBDY3z/

«Είναι πολύ εκνευριστικό, γιατί το ήξερα ήδη από τη στιγμή που ήμουν στον αγωνιστικό χώρο. Μας στερούν, λοιπόν, ένα γκολ. Το είπα και στον διαιτητή».

Ωστόσο, λίγο αργότερα ο Ντάμφρις δεν άντεξε την φασαρία και φανερά εκνευρισμένος ο δεξιός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης ξέσπασε στον Έλληνα δημοσιογράφο που ήταν κοντά του.

«Πόση φασαρία έχει εδώ», είπε, προτού παρέμβει. «Ε, συγγνώμη! Φίλε μου, δείξε λίγο σεβασμό! Δίνουμε συνέντευξη εδώ», φώναξε προς έναν Έλληνα δημοσιογράφο.