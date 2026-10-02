Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Σπόρτινγκ Κάνσας, έχοντας βρει δίχτυα και στην ήττα από το Σιάτλ.

Την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση από τη στιγμή που μετακόμισε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δείχνει ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο MLS.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ σκόραρε και στην τελευταία αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Κάνσας, η οποία γνώρισε την εκτός έδρας ήττα με 2-1 από το Σιάτλ. Ο ίδιος ήταν αυτός που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, ανοίγοντας το σκορ στο 44ο λεπτό.

Ο Αντρέ Λουίζ εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας των γηπεδούχων και με σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0.

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Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε στο Σιάτλ. Οι γηπεδούχοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα στο 51ο λεπτό με τον Γκόμεζ, ενώ ο Ρόλνταν ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 90’, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Παρά την ήττα της ομάδας του, ο Αντρέ Λουίζ συνέχισε την προσωπική του εξαιρετική παρουσία. Σε έξι παιχνίδια μετρά πλέον πέντε γκολ και μία ασίστ, με τη μεγάλη επένδυση της Σπόρτινγκ Κάνσας για την απόκτησή του το καλοκαίρι να αποδίδει.