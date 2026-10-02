Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (02/10) - «Άγγιξε τ’ όνειρο»

Πολύ κοντά στο απόλυτο έφτασε η Εθνική Ελλάδας, η οποία προηγήθηκε 2-0 της Ολλανδίας και «Άγγιξε τ’ όνειρο», ωστόσο, δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά της και έμεινε στο 2-2 με τους «οράνιε».

Το αντιπροσωπετικό μας «συγκρότημα» έδειξε ότι «Αξίζει τη λατρεία» του κόσμου, τη στιγμή που ο μπασκετικός Ολυμπιακός γνώρισε «Πικρό φινάλε» στην Μπολόνια, με την Βίρτους να παίρνει τη νίκη στο τελευταίο σουτ.

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