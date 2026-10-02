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Nations League: Άνετη και με... τεσσάρα η Πορτογαλία στην μετά... Ρονάλντο εποχή

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της Πορτογαλίας στην ζωή χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο 

Nations League: Άνετη και με... τεσσάρα η Πορτογαλία στην μετά... Ρονάλντο εποχή
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Αναμφίβολα το σίριαλ που επικρατεί μεταξύ του Κριστιάνο Ρονάλντο, του προπονητή της Εθνικής Ζόρζε Ζεσούς και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, ωστόσο φαίνεται πως δεν επηρέασε τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έμειναν προσηλωμένοι και έκαναν τη δουλειά τους.

Η Πορτογαλία κατάφερε να κάνει άνετα «διπλό» και να φύγει από τη Δανία με τρεις πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια του Nations League επικρατώντας με 2-4 στην Κοπεγχάγη.

Με 4 διαφορετικούς σκόρερ και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκονσάλο Ράμος που σκόραρε και μοίρασε ασίστ η Εθνική Πορτογαλίας κατάφερε να αφήσει πίσω τη σύγχυση που επικρατεί με τον CR7 και να συνεχίσει το αήττητο ξεκίνημά της κάνοντας το απόλυτο 3/3 στο Nations League.

Αίσθηση επίσης προκάλεσε το γεγονός πως ο Ραφαέλ Λεάο φόρεσε τη φανέλα με το θρυλικό «7», με τον ίδιο μετά τον αγώνα να μοιράζεται τα συναισθήματά του.

«Για μένα, το να φοράω τη φανέλα με τον αριθμό 7 ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό… Ο Κριστιάνο ήταν πάντα το είδωλό μου, από τότε που ήμουν μικρό παιδί»

Είναι επίσης ξεχωριστό γιατί τα παιδιά μου γεννήθηκαν στις 7 του μήνα! Γι’ αυτό προσπάθησα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να εκπροσωπήσω αυτόν τον αριθμό με υπερηφάνεια», είπε χαρακτηριστικά ο Λεάο.

https://www.instagram.com/p/Dd97bOsEayK/

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