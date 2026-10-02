Εθνική Ελλάδας: Νοκ άουτ ο Τζόλης με θλάση - Χάνει την Γερμανία και επιστρέφει στο Λονδίνο

Ο μεγάλος άτυχος της χθεσινής ισοπαλίας της Εθνικής μας με την Ολλανδία (2-2) στην Τούμπα ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 18ο λεπτό.

Ο εξτρέμ της Άρσεναλ αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο αφού αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Παρότι αρχικά προσπάθησε να σφίξει τα δόντια και να συνεχίσει, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να μη ρισκάρει και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος σκόραρε και μοίρασε ασίστ στον Ιωαννίδη.

Δυστυχώς για τον ποδοσφαιριστή αλλά και την Εθνική μας ομάδα, ο Τζόλης δεν θα δώσει το «παρών» στην τελευταία αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος απέναντι στην Γερμανία την Κυριακή (04/10, 21:45) καθώς υπέστη θλάση και εντος της ημέρας θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Έτσι, ο Χρήστος Τζόλης θα επιστρέψει άμεσα στο Λονδίνο και την Άρσεναλ και δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας.