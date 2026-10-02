· Ελλάδα

Εθνική Ελλάδας: Νοκ άουτ ο Τζόλης με θλάση - Χάνει την Γερμανία και επιστρέφει στο Λονδίνο

Ο Χρήστος Τζόλης αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία στο 18ο λεπτό 

Εθνική Ελλάδας: Νοκ άουτ ο Τζόλης με θλάση - Χάνει την Γερμανία και επιστρέφει στο Λονδίνο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο μεγάλος άτυχος της χθεσινής ισοπαλίας της Εθνικής μας με την Ολλανδία (2-2) στην Τούμπα ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 18ο λεπτό.

Ο εξτρέμ της Άρσεναλ αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο αφού αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Παρότι αρχικά προσπάθησε να σφίξει τα δόντια και να συνεχίσει, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να μη ρισκάρει και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος σκόραρε και μοίρασε ασίστ στον Ιωαννίδη.

Δυστυχώς για τον ποδοσφαιριστή αλλά και την Εθνική μας ομάδα, ο Τζόλης δεν θα δώσει το «παρών» στην τελευταία αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος απέναντι στην Γερμανία την Κυριακή (04/10, 21:45) καθώς υπέστη θλάση και εντος της ημέρας θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Έτσι, ο Χρήστος Τζόλης θα επιστρέψει άμεσα στο Λονδίνο και την Άρσεναλ και δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας.

COMMENTS
LATEST NEWS
08:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συναγερμός στον Παναθηναϊκό: Αποχώρησε τραυματίας ο Λιβάι Γκαρσία από την εθνική - Φόβοι για θλάση

08:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Στο… κάστρο του για το 3Χ3 παρά τις μεγάλες απουσίες

08:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Νοκ άουτ ο Τζόλης με θλάση - Χάνει την Γερμανία και επιστρέφει στο Λονδίνο

07:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρομέρο: «Ποτέ δεν θα έχουμε ξανά έναν παίκτη σαν τον Μέσι, είναι ο καλύτερος όλων των εποχών»

02:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος: Το πρόγραμμα στο FIBA Europe Cup

00:52 EUROLEAGUE

ΚΑΕ Ολυμπιακός για Μάικ Τζέιμς: «Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου»

00:49 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Μείνε δυνατός» - Το μήνυμα στον Μάικ Τζέιμς

00:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Είναι περίεργο συναίσθημα - Θαυμάζω τους παίκτες μου»

00:42 EUROLEAGUE

Βίρτους – Ολυμπιακός: Τα highlights από την πρώτη ήττα των «ερυθρόλευκων» στη EuroLeague (vid)

00:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μασούρας: «Πήραμε ένα μάθημα από μία πολύ μεγάλη ομάδα χωρίς να χάσουμε»

00:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιωαννίδης: «Η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο - Να πάμε ακόμα παραπέρα»

00:26 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Λες και ήρθαμε σε παιχνίδι επίδειξης - Δεν αρκεί μόνο η ποιότητα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας