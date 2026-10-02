Μύκονος: Το πρόγραμμα στο FIBA Europe Cup

Η Μύκονος ετοιμάζεται για την ευρωπαϊκή της περιπέτεια στο FIBA Europe Cup, έχοντας τοποθετηθεί στον Η' όμιλο της διοργάνωσης.

Αντίπαλοι της ελληνικής ομάδας θα είναι η Νέφτσι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται ο Κώστας Βασιλειάδης, η βουλγαρική Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, η ρουμανική Οραντέα, η ελβετική Φριμπούργκ και η VEF Ρίγα από τη Λετονία.

Η Μύκονος θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο μπροστά στο κοινό της, αντιμετωπίζοντας τη Νέφτσι Μπακού. Στη Β' φάση του FIBA Europe Cup θα προκριθούν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο, με τη Μύκονο να διεκδικεί την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα της Μυκόνου:

1η αγωνιστική (6/10, 19:00) Μύκονος Betsson - Νέφτσι Μπακού

2η αγωνιστική (13/10, 21:00) Φριμπούργκ - Μύκονος Betsson

3η αγωνιστική (20/10, 19:00) Μύκονος Betsson - Λοκομοτίβ Πλόβντιβ

4η αγωνιστική (28/10, 19:00) VEF Ρίγα - Μύκονος Betsson

5η αγωνιστική (3/11, 19:00) Μύκονος Betsson - Οραντέα

6η αγωνιστική (11/11, -) Νέφτσι Μπακού - Μύκονος Betsson

7η αγωνιστική (17/11, 19:00) Μύκονος Betsson - Φριμπούργκ

8η αγωνιστική (9/12, 19:00) Λοκομοτίβ Πλόβντιβ - Μύκονος Betsson

9η αγωνιστική (15/12, 19:00) Μύκονος Betsson - VEF Ρίγα

10η αγωνιστική (23/12, -) Οραντέα - Μύκονος Betsson