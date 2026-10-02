Nations League: Πού θα δείτε το Γαλλία – Ιταλία και την υπόλοιπη δράση - Αναλυτικό πρόγραμμα

Πλούσια είναι και σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η ποδοσφαιρική δράση του Nations League.

Από τις σημερινές αναμετρήσεις ξεχωρίζει το ντέρμπι μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, ενώ την ίδια ώρα το Βέλγιο υποδέχεται την Τουρκία.

Δείτε αναλυτικά όλες τις μεταδόσεις της ημέρας:

21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία – Βόρεια Ιρλανδία / Novasports Premier League

21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία – Γεωργία / Novasports Extra 3

21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο – Τουρκία / Novasports Extra 2

21:45 UEFA Nations League: Νήσοι Φερόες – Σλοβακία / Novasports Extra 1

21:45 UEFA Nations League: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Σουηδία / Novasports News

21:45 UEFA Nations League: Γαλλία – Ιταλία / Novasports 2HD

21:45 UEFA Nations League: Γαλλία – Ιταλία / ALPHA