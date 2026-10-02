Στέφανος Τσιτσιπάς: Λύγισε με ανατροπή από Βασερό και αποκλείστηκε από το Τόκιο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε κοντά στην πρόκριση, όμως τελικά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του στο τουρνουά του Τόκιο.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο.44 στην παγκόσμια κατάταξη, πήρε το πρώτο σετ και μάλιστα απέκτησε προβάδισμα με μπρέικ στο δεύτερο, δείχνοντας πως είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Ο Βαλεντέν Βασερό, ωστόσο, αντέδρασε και κατάφερε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Ο 27χρονος Μονεγάσκος, Νο.18 στον κόσμο, κατέκτησε το δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την ανατροπή, παίρνοντας τη νίκη με 4-6, 7-6(5), 6-4.

Η αναμέτρηση διήρκησε 2 ώρες και 13 λεπτά, με τον Βασερό να εξασφαλίζει έτσι την πρόκρισή του στα προημιτελικά του τουρνουά του Τόκιο.

Από την πλευρά του, ο Τσιτσιπάς στρέφει πλέον την προσοχή του στο Masters της Σανγκάης, το οποίο διεξάγεται από τις 7 έως τις 18 Οκτωβρίου.