Κλοπ για αναμέτρηση με την Ελλάδα: «Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα θα ναι καυτή - Έχουν εξαιρετική ομάδα»

Η Γερμανία κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στην εποχή του Γιούργκεν Κλοπ απέναντι στη Σερβία με 2-0. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Φλόριαν Βίρτζ ο οποίος σκόραρε αλλά σέρβιρε και το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση του Μπίσχοφ.

Μπορεί η Γερμανία να πήρε το πρώτο της τρίποντο στον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, ωστόσο φαίνεται πως ο Γιούργκεν Κλοπ έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα του στην αναμέτρηση της Κυριακής (04/10, 21:45) απέναντι στην Ελλάδα στην «καυτή» όπως την χαρακτήρισε Τούμπα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός γνωρίζει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του, αφού ακόμα είναι... νωπές οι μνήμες του «ριφιφί» στο Άουγκσμπουργκ με το «χρυσό» γκολ του Κουρμπέλη και στάθηκε στην επιθετική ποιότητα της Εθνικής μας αλλά και στη δυνατότητα της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αμυνθεί σε χαμηλά μέτρα.

«Οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα. Και μόνο οι παίκτες της επιθετικής τους γραμμής μπορούν να αγωνιστούν οπουδήποτε, όπως άλλωστε κάνουν. Είχαν αυτή την ποιότητα και απέναντί μας αμύνθηκαν πολύ χαμηλά. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Τώρα πιθανότατα θα παίξουν μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση. Θα έχει πολλή ένταση το ματς».