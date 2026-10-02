· Γερμανία

Κλοπ για αναμέτρηση με την Ελλάδα: «Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα θα ναι καυτή - Έχουν εξαιρετική ομάδα»

Παρά την πρώτη νίκη του Κλοπ στον πάγκο της Γερμανίας, το μυαλό του Κλοπ είναι στην Κυριακάτικη αναμέτρηση στην Τούμπα 

Κλοπ για αναμέτρηση με την Ελλάδα: «Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα θα ναι καυτή - Έχουν εξαιρετική ομάδα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γερμανία κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στην εποχή του Γιούργκεν Κλοπ απέναντι στη Σερβία με 2-0. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Φλόριαν Βίρτζ ο οποίος σκόραρε αλλά σέρβιρε και το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση του Μπίσχοφ.

Μπορεί η Γερμανία να πήρε το πρώτο της τρίποντο στον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, ωστόσο φαίνεται πως ο Γιούργκεν Κλοπ έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα του στην αναμέτρηση της Κυριακής (04/10, 21:45) απέναντι στην Ελλάδα στην «καυτή» όπως την χαρακτήρισε Τούμπα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός γνωρίζει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του, αφού ακόμα είναι... νωπές οι μνήμες του «ριφιφί» στο Άουγκσμπουργκ με το «χρυσό» γκολ του Κουρμπέλη και στάθηκε στην επιθετική ποιότητα της Εθνικής μας αλλά και στη δυνατότητα της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αμυνθεί σε χαμηλά μέτρα.

«Οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα. Και μόνο οι παίκτες της επιθετικής τους γραμμής μπορούν να αγωνιστούν οπουδήποτε, όπως άλλωστε κάνουν. Είχαν αυτή την ποιότητα και απέναντί μας αμύνθηκαν πολύ χαμηλά. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Τώρα πιθανότατα θα παίξουν μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση. Θα έχει πολλή ένταση το ματς».

COMMENTS
LATEST NEWS
10:50 EUROLEAGUE

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Οι Ιταλοί πήραν παραμάζωμα τον Μπαρτζώκα στο buzzer beater του Καρ

10:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσάβι: «Δικό μου λάθος το κακό πρώτο ημίχρονο με την Ελλάδα»

10:39 MVP

Η γυμναστική δεν χτίζει μόνο μύες, ισχυροποιεί και κάτι σημαντικότερο

10:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

A Bola: Τυχερός στην… ατυχία του ο Βαγιαννίδης

10:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αμετανόητος 20 χρονια μετά ο Ζιντάν για την κουτουλιά στον Ματεράτσι: «Δεν είμαι περήφανος, δεν έχω μιλήσει από τότε μαζί του»»

10:24 ΣΠΟΡ

Βασερό - Τσιτσιπάς 2-1: Τα Highlights από τον αποκλεισμό του Έλληνα τενίστα στο Japan Open

10:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Mάντσεστερ Σίτι: Σήμερα η διορία για την έφεση - Πώς σκοπεύει να υποστηρίξει την αθωότητά της

10:08 NBA

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Έφυγε από την προπόνηση με ελικόπτερο και έγινε viral - Βίντεο

09:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία: Ο Ντάμφρις τα έβαλε με Έλληνα δημοσιογράφο - «Φίλε μου, δείξε λίγο σεβασμό»

09:42 ΣΠΟΡ

Ο μεγάλος αγώνας Ελλάδα-Γερμανία με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

09:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

MLS: Ασταμάτητος ο Αντρέ Λουίζ! Νέα γκολάρα με... κεραυνό - Ήττα για Σπόρτινγκ Κάνσας

09:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κλοπ για αναμέτρηση με την Ελλάδα: «Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα θα ναι καυτή - Έχουν εξαιρετική ομάδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας