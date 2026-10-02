Ο μεγάλος αγώνας Ελλάδα-Γερμανία με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν Super Βοοsted Odds, Promos και Αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar

Ο μεγάλος αγώνας Ελλάδα-Γερμανία με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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Μία εβδομάδα μετά τη μεγάλη νίκη της με 0-1 στο Άουγκσμπουργκ η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει ξανά τη Γερμανία. Την Κυριακή, στις 21:45, στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι του Nations League.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τον αγώνα Γερμανία-Ελλάδα:

Ομάδα που θα κάνει το πρώτο σουτ

Ομάδα με τα περισσότερα σουτ στο τέρμα

Ομάδα με τα περισσότερα φάουλ

Ημίχρονο/Τελικό & Οver/Under Γκολ

Συνολικά Κόρνερ Over/Under

Mέθοδος επίτευξης 1ου γκολ

Ομάδα που θα δεχθεί την πρώτη κάρτα

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Βοοsted Odds, Promos και Αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τις μεγάλες αναμετρήσεις τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost»* και για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με τη Γερμανία την «Επιστροφή Στοιχήματος»*.

Euroleague: Παναθηναϊκός-Μακάμπι με «20 & Kάρφωσες»*

Στη Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα η 3η αγωνιστική και στις 21:15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται αμέτρητες αγορές και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις:

Παναθηναϊκός να νικήσει, M. Λεσόρτ να σκοράρει 14+ πόντους & M. Λεσόρτ να πάρει 7+ ριμπάουντ

Παναθηναϊκός να νικήσει με 6-10 πόντους

Formula 1: Πλήθος αγορών και «10 & Καρό Σημαία»*

Στη Formula 1 πραγματοποιείται το Grand Prix του Μπαχρέιν που θα διεξαχθεί στη Μαλαισία. Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει την προωθητική ενέργεια «10 & Καρό Σημαία»* και 50 + αγορές για τον αγώνα της Κυριακής μεταξύ των οποίων και τις εξής:

Νικητήριο Μονοθέσιο

Οver/Under γύρος 1ου Pit Stop

Πρώτη εγκατάλειψη οδηγού

Οδηγός που θα κάνει τον ταχύτερο γύρο

Ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο

Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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