Mάντσεστερ Σίτι: Σήμερα η διορία για την έφεση - Πώς σκοπεύει να υποστηρίξει την αθωότητά της

Η είδηση πως η Μάντσεστερ Σίτι έχει κριθεί ένοχη για 114 παραβάσεις και είναι υπαίτια για οικονομικό σκάνδαλο ταλανίζει την αξιοπιστία της Premier League και έχει «ταρακουνήσει» τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με οπαδούς αλλά και ποδοσφαιριστές να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις και περιμένουν για τυχόν ποινές.

Ο σύλλογος έχει προθεσμία έως σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να καταθέσει έφεση. Η προσφυγή, εφόσον ασκηθεί, θα εξεταστεί από νέα τριμελή επιτροπή, διαφορετική από εκείνη που εξέδωσε την αρχική απόφαση. Η διαδικασία της έφεσης διεξάγεται ιδιωτικά και παραμένει εμπιστευτική, όπως αναφέρει το Skysports.

Η έφεση, πάντως, δεν αποτελεί το μόνο στάδιο που απομένει. Η Premier League θα προχωρήσει σε ξεχωριστή διαδικασία για τον καθορισμό της ποινής, καθώς η απόφαση περί ενοχής δεν συνοδεύεται ακόμη από επιβληθείσα κύρωση. Η σχετική ακρόαση θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της ανεξάρτητης επιτροπής.

Τι θα υποστηρίξει στην έφεση της η Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι θα υποστηρίξει στην έφεσή της ενώπιον της Πρέμιερ Λιγκ ότι τα επιπλέον έσοδα από τις χορηγικές της συμφωνίες μεταξύ 2009 και 2018 προήλθαν από την κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι και όχι από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου.

Μια ανεξάρτητη επιτροπή διαπίστωσε ότι η Σίτι παραβίασε τους οικονομικούς κανόνες της Πρέμιερ Λιγκ, μετατρέποντας 830,69 εκατ. λίρες χρηματοδότησης από τους ιδιοκτήτες σε έσοδα από χορηγίες.

Οι δικηγόροι της Σίτι υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης του 2024 ότι η χρηματοδότηση προήλθε από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι, αλλά αυτό απορρίφθηκε από την επιτροπή.

Στην απόφασή της, η ανεξάρτητη επιτροπή «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μια εξήγηση που ο σύλλογος είχε επινοήσει πολύ μετά τα γεγονότα, σε μια προσπάθεια να αποκρύψει την πραγματικότητα του Σχεδίου Συγκαλυμμένης Χρηματοδότησης».

Η Μάντσεστερ Σίτι ανήκει κατά πλειοψηφία στην εταιρεία Newton Investment and Development LLC του Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν.

Ο Σεΐχης Μανσούρ είναι μέλος της κυβερνώντος οικογένειας του Αμπού Ντάμπι και κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου και αναπληρωτή πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε παράβαση και σκοπεύει να ασκήσει έφεση πριν από τη λήξη της προθεσμίας την Παρασκευή.

Ποιες ποινές προβλέπονται

Οι κανονισμοί της Premier League δίνουν στην επιτροπή αρκετές επιλογές. Μεταξύ άλλων, μπορούν να επιβληθούν χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση βαθμών και άλλες αθλητικές κυρώσεις, ενώ οι κανονισμοί προβλέπουν ακόμη και τη δυνατότητα αποβολής ενός συλλόγου από τη διοργάνωση.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, προκαθορισμένος αριθμός βαθμών που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό οικονομικών παραβάσεων. Επομένως, σε αυτό το στάδιο δεν έχει αποφασιστεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο το ύψος οποιασδήποτε πιθανής αφαίρεσης βαθμών.

Τι θα συμβεί αν η Μάντσεστερ Σίτι αποβληθεί από την Premier League

Όταν γίνεται λόγος για αποβολή από το πρωτάθλημα της Premier League, δε γίνεται λόγος για υποβιβασμό αλλά για κάτι πολύ βαρύτερο με φοβερές μακροπρόθεσμες συνέπειες. Με λίγα λόγια σημαίνει πως δεν θα αποτελεί πλέον σύλλογο της Premier League.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί κάτι τέτοιο η Σίτι θα πρέπει τότε να απευθυνθεί στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) και να υποβάλει αίτηση για να επανενταχθεί στην ποδοσφαιρική πυραμίδα σε χαμηλότερο επίπεδο.

Στη συνέχεια, το ζήτημα της επανένταξης εναπόκειται στην FA και στην Αγγλική Ποδοσφαιρική Λίγκα.

Σε αυτό το σενάριο, η FA θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο να αποφασίσει πού θα αγωνιστεί στη συνέχεια η Σίτι. Το πού ακριβώς θα είναι αυτό είναι άγνωστο, και αποτελεί ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα.

Η υπόθεση μπορεί να έχει και συνέχεια εκτός Premier League

Η εξέλιξη της υπόθεσης δεν αποκλείεται να προκαλέσει και νέες νομικές κινήσεις από άλλους συλλόγους. Εφόσον υπάρξουν οριστικές κυρώσεις, ομάδες που θεωρούν ότι επηρεάστηκαν αγωνιστικά ή οικονομικά από τις παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημιώσεων.

Παράλληλα, η Σίτι δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) για την υπόθεση αυτή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Premier League, το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο για ζητήματα που αφορούν τη νομιμότητα και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.

Έτσι, παρά τη σημαντική εξέλιξη στην πολύχρονη υπόθεση, η τελική κατάληξη απέχει ακόμη. Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η απόφαση της Μάντσεστερ Σίτι για την έφεση και, στη συνέχεια, η ξεχωριστή διαδικασία για την επιβολή των πιθανών κυρώσεων.