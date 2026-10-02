Αμετανόητος 20 χρονια μετά ο Ζιντάν για την κουτουλιά στον Ματεράτσι: «Δεν είμαι περήφανος»

Γαλλία - Ιταλία έχει απόψε το ποδοσφαιρικό μενού του Nations League και αυτόματα οι σκέψεις ταξιδεύουν σε εκείνο τον δραματικό τελικό του Μουντιάλ του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας, όταν η Γαλλία έχασε στα πέναλτι το τρόπαιο έπειτα από μια από τις θρυλικότερες (αν όχι η πιο θρυλική) στιγμές στην ιστορία όχι μόνο των Παγκοσμίων Κυπέλλων, αλλά του αθλήματος συνολικά.

Φυσικά αναφερόμαστε στην κουτουλιά του Ζιντάν στον Μάρκο Ματεράτσι που σημάδεψε μια για πάντα εκείνο τον τελικό και έκανε τον αγώνα να περάσει σε δεύτερη μοίρα...

Ο Ζιντάν θα αντιμετωπίσει απόψε ξανά τους «Ατζούρι» αυτή τη φορά ως προπονητής και φυσικά τα μίντια τον ρώτησαν στη συνέντευξη τύπου για εκείνο το περιστατικό που συνέβη 20 χρόνια πριν!

«Δεν έχω μιλήσει με τον Ματεράτσι από εκείνη την ημέρα. Δεν το μετανιώνω γιατί είναι μέρος της καριέρας μου. Δεν είμαι περήφανος για αυτό που συνέβη. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ σήμερα. Είναι μέρος του ταξιδιού. Δεν μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα μόνος σου. Νομίζω ότι είμαστε όλοι σε ένα μονοπάτι στη ζωή όπου έχουμε κάνει πράγματα που δεν είναι σπουδαία», δήλωσε αρχικά ο Ζιντάν.