A Bola: Τυχερός στην… ατυχία του ο Βαγιαννίδης

Άτυχος στάθηκε ο Γιώργος Βαγιαννίδης στο μεγάλο διπλό της Εθνικής μας επί της Γερμανίας, αλλά τα πρώτα ιατρικά ευρήματα δεν δείχνουν να έχει υποστεί κάτι σοβαρό.

Ο Έλληνας μπακ ένιωσε ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα να αφήσει τη θέση του στο ημίχρονο στον Μανώλη Σάλιακα.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο Βαγιαννίδης απέφυγε τα χειρότερα και θα τεθεί στη διάθεση του Ρούι Μπόρζες για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, σύμφωνα με την A Bola. Πιο αναλυτικά, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής εξετάστηκε από το ιατρικό τιμ της πορτογαλικής ομάδας και η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετωπίζει δεν είναι τόσο σοβαρό.