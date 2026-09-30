Μάντσεστερ Σίτι: Τι γίνεται τώρα που κρίθηκε ένοχη - Ποια είναι τα επόμενα βήματα και οι τιμωρίες

Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε χθες ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούσαν σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανόνων της Premier League από μια ανεξάρτητη επιτροπή. Η Σίτι είχε κατηγορηθεί από την λίγκα για περισσότερες από 100 παραβάσεις για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2023 και έκτοτε εκκρεμούσε να ολοκληρωθεί η έρευνα και βγει πόρισμα.

Για ποια αδικήματα κρίθηκε ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι;

Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας από την ανεξάρτητη επιτροπή η Μάντσεστερ Σίτι είχε συνάψει «ψευδείς» συμβάσεις με διάφορους εμπορικούς συνεργάτες της, προκειμένου να διογκώσει τεχνητά τα έσοδα του συλλόγου και να μειώσει τα έξοδά του κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Ακόμα, ο σύλλογος υπέβαλε οικονομικές καταστάσεις που απέκρυπταν την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του από τους ελεγκτές και τις ρυθμιστικές αρχές του ποδοσφαίρου.

Επίσης, Η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε κατά πολύ τα όρια δαπανών που έχει θεσπίσει τόσο η Premier League όσο και η UEFA, ενώ ο σύλλογος δεν συνεργάστηκε με την Premier League σε κανένα στάδιο της έρευνας, στην ουσία παρεμποδίζοντας την επιτροπή να κάνει τη δουλειά της.

Όλα αυτά τα αδικήματα διαπράχθηκαν σε διάστημα δέκα σεζόν, αφού ο έλεγχος έγινε από τη σεζόν 2009-10 έως και τη 2017-18.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι θα κάνει προσφυγή.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα

Ο σύλλογος έχει προθεσμία έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να καταθέσει έφεση. Η προσφυγή, εφόσον ασκηθεί, θα εξεταστεί από νέα τριμελή επιτροπή, διαφορετική από εκείνη που εξέδωσε την αρχική απόφαση. Η διαδικασία της έφεσης διεξάγεται ιδιωτικά και παραμένει εμπιστευτική, όπως αναφέρει το Skysports.

Η έφεση, πάντως, δεν αποτελεί το μόνο στάδιο που απομένει. Η Premier League θα προχωρήσει σε ξεχωριστή διαδικασία για τον καθορισμό της ποινής, καθώς η απόφαση περί ενοχής δεν συνοδεύεται ακόμη από επιβληθείσα κύρωση. Η σχετική ακρόαση θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της ανεξάρτητης επιτροπής.

Ποιες ποινές προβλέπονται

Οι κανονισμοί της Premier League δίνουν στην επιτροπή αρκετές επιλογές. Μεταξύ άλλων, μπορούν να επιβληθούν χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση βαθμών και άλλες αθλητικές κυρώσεις, ενώ οι κανονισμοί προβλέπουν ακόμη και τη δυνατότητα αποβολής ενός συλλόγου από τη διοργάνωση.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, προκαθορισμένος αριθμός βαθμών που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό οικονομικών παραβάσεων. Επομένως, σε αυτό το στάδιο δεν έχει αποφασιστεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο το ύψος οποιασδήποτε πιθανής αφαίρεσης βαθμών.

Τι θα συμβεί αν η Μάντσεστερ Σίτι αποβληθεί από την Premier League

Όταν γίνεται λόγος για αποβολή από το πρωτάθλημα της Premier League, δε γίνεται λόγος για υποβιβασμό αλλά για κάτι πολύ βαρύτερο με φοβερές μακροπρόθεσμες συνέπειες. Με λίγα λόγια σημαίνει πως δεν θα αποτελεί πλέον σύλλογο της Premier League.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί κάτι τέτοιο η Σίτι θα πρέπει τότε να απευθυνθεί στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) και να υποβάλει αίτηση για να επανενταχθεί στην ποδοσφαιρική πυραμίδα σε χαμηλότερο επίπεδο.

Στη συνέχεια, το ζήτημα της επανένταξης εναπόκειται στην FA και στην Αγγλική Ποδοσφαιρική Λίγκα.

Σε αυτό το σενάριο, η FA θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο να αποφασίσει πού θα αγωνιστεί στη συνέχεια η Σίτι. Το πού ακριβώς θα είναι αυτό είναι άγνωστο, και αποτελεί ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα.

Η υπόθεση μπορεί να έχει και συνέχεια εκτός Premier League

Η εξέλιξη της υπόθεσης δεν αποκλείεται να προκαλέσει και νέες νομικές κινήσεις από άλλους συλλόγους. Εφόσον υπάρξουν οριστικές κυρώσεις, ομάδες που θεωρούν ότι επηρεάστηκαν αγωνιστικά ή οικονομικά από τις παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημιώσεων.

Παράλληλα, η Σίτι δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) για την υπόθεση αυτή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Premier League, το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο για ζητήματα που αφορούν τη νομιμότητα και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.

Έτσι, παρά τη σημαντική εξέλιξη στην πολύχρονη υπόθεση, η τελική κατάληξη απέχει ακόμη. Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η απόφαση της Μάντσεστερ Σίτι για την έφεση και, στη συνέχεια, η ξεχωριστή διαδικασία για την επιβολή των πιθανών κυρώσεων.