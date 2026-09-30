Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: Ποιοι παίκτες μένουν εκτός από το ματς | Το ιατρικό δελτίο της Euroleague

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 2η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν με στόχο τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Στο άλλο ματς, η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας.

Το Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime

Το ιατρικό δελτίο της Euroleague

Τα δεδομένα με τις απουσίες και τα ερωτηματικά των ομάδων από τους αγώνες της Τετάρτης (30/09) έχουν ως εξής:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας: Εκτός για τη Μακάμπι είναι ο Λέιβι, ενώ η Μπεσίκτας δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Τζέφρις και Σισοκό.

Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν: Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αγωνιστεί χωρίς τους Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ. Για τη Βιλερμπάν εκτός είναι ο Ντόσου-Γιόβο, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Ουάσινγκτον.