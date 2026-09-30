Γιουβέντους: Κινείται για την απόκτηση του Κόβασιτς

Ο Κόβασιτς δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του Ένζο Μαρέσκα και «ψάχνεται» για να φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι 

Γιουβέντους: Κινείται για την απόκτηση του Κόβασιτς
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Ο Ένζο Μαρέσκα συνεχίζει την ανανέωση του ρόστερ της Μάντσεστερ Σίτι. Η αγγλική ομάδα η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» καθώς κρίθηκε ένοχη για οικονομικό σκάνδαλο και απάτη, έχει κάνει αρκετές αλλαγές στο δυναμικό της και σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» ο επόμενος που θα αποχωρήσει από το «Ετιχαντ» είναι ο Ματέο Κόβασιτς, ο οποίος δεν είναι πλέον στα πλάνα του Ιταλού κόουτς.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο 32χρονος Κροάτης διεθνής μέσος αναμένεται να φύγει στη χειμερινή μεταγραφική αγορά και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία και στη Γιουβέντους.

Η ομάδα του Τορίνο θέλει να πάρει τα δικαιώματα του τον Ιανουάριο, αντί ενός μικρού οικονομικού τιμήματος, που δεν θα ξεπερνά τα τρία εκατ. ευρώ, αλλιώς θέλει να τον κλείσει από τώρα για το προσεχές καλοκαίρι, όταν και λήγει το συμβόλαιο του και θα μείνει ελεύθερος από την ομάδα του Μάντσεστερ.

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