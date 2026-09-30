Ο Ralph Macchio δεν το αποχωρίστηκε ποτέ του το Ford του Karate Kid

Από κινηματογραφικά αυτοκίνητα που έγιναν θρύλοι, έχουμε δει πολλά. Από τον ΚΙΤ του Knight Rider ή το Dodge του Dom Toretto στα Fast & Furious και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει κιαι το κίτρινο 1947 Ford Super Deluxe Convertible του The Karate Kid. Ένα αυτοκίνητο τόσο συνδεδεμένο με τον Daniel LaRusso, που αν το έβλεπες να περνάει από μπροστά σου το 1984, μάλλον θα περίμενες να εμφανιστεί και ο Mr. Miyagi από τη γωνία.

Και όχι, δεν είναι κάποιο αντίγραφο που φτιάχτηκε χρόνια αργότερα για να θυμίζει την ταινία, αλλά το αυθεντικό αυτοκίνητο, του Daniel LaRusso. Και ναι, ο Daniel Son το έχει ακόμη.

Το αυτοκίνητο που πλήρωσε τα δίδακτρα του Daniel

Το Ford εμφανίζεται στις περίφημες σκηνές εκπαίδευσης του Daniel, όταν ο Mr. Miyagi τον βάζει να πλένει, να τρίβει και να γυαλίζει το αυτοκίνητό του, με το περίφημο «Wax on, wax off» να γίνεται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Μόνο που ο Macchio έκανε το καλύτερο deal από όλους, καθώς η Columbia Pictures τού χάρισε το αυτοκίνητο μετά το τέλος της παραγωγής.

Οπότε, ενώ ο Daniel μάθαινε καράτε, ο Ralph Macchio έβγαινε από την ταινία με ένα κλασικό Ford στους δρόμους. Δεν το λες και κακή συμφωνία.

40 χρόνια μετά και είναι ακόμη εκεί

Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο ότι ο Macchio κράτησε το αυτοκίνητο, αλλά ότι το κράτησε σε εξαιρετική κατάσταση για δεκαετίες.

Στο μεταξύ, το The Karate Kid έγινε pop-culture φαινόμενο, ο Daniel LaRusso μεγάλωσε, εμείς μεγαλώσαμε και το Ford παρέμεινε εκεί. Σαν να πάτησε κάποιος pause το 1984 και να το ξεκλείδωσε χρόνια αργότερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο Daniel Craig πουλάει το αγαπημένο του αυτοκίνητο και το θέλουν όλοι

Και φυσικά, επέστρεψε στο Cobra Kai

Όταν ο Daniel LaRusso επέστρεψε με το Cobra Kai, δεν θα μπορούσε να λείπει και το Ford. Το ίδιο αυτοκίνητο, ο ίδιος ηθοποιός και μια ιστορία που συνεχίζεται σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά.

Λίγα movie cars μπορούν να πουν ότι πρωταγωνίστησαν σε μία ταινία, επέζησαν σχεδόν 40 χρόνια και επέστρεψαν στην οθόνη μαζί με τον άνθρωπο που τα έκανε διάσημα.