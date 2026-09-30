Ο Ralph Macchio δεν το αποχωρίστηκε ποτέ του το Ford του Karate Kid

Ο Mr. Miyagi δίδαξε καράτε, ο Daniel LaRusso όμως κράτησε το Ford.

Χρήστος Κάβουρας

Ο Ralph Macchio δεν το αποχωρίστηκε ποτέ του το Ford του Karate Kid
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από κινηματογραφικά αυτοκίνητα που έγιναν θρύλοι, έχουμε δει πολλά. Από τον ΚΙΤ του Knight Rider ή το Dodge του Dom Toretto στα Fast & Furious και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει κιαι το κίτρινο 1947 Ford Super Deluxe Convertible του The Karate Kid. Ένα αυτοκίνητο τόσο συνδεδεμένο με τον Daniel LaRusso, που αν το έβλεπες να περνάει από μπροστά σου το 1984, μάλλον θα περίμενες να εμφανιστεί και ο Mr. Miyagi από τη γωνία.

Και όχι, δεν είναι κάποιο αντίγραφο που φτιάχτηκε χρόνια αργότερα για να θυμίζει την ταινία, αλλά το αυθεντικό αυτοκίνητο, του Daniel LaRusso. Και ναι, ο Daniel Son το έχει ακόμη.

ford-karate-kid.jpg

Το αυτοκίνητο που πλήρωσε τα δίδακτρα του Daniel

Το Ford εμφανίζεται στις περίφημες σκηνές εκπαίδευσης του Daniel, όταν ο Mr. Miyagi τον βάζει να πλένει, να τρίβει και να γυαλίζει το αυτοκίνητό του, με το περίφημο «Wax on, wax off» να γίνεται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Μόνο που ο Macchio έκανε το καλύτερο deal από όλους, καθώς η Columbia Pictures τού χάρισε το αυτοκίνητο μετά το τέλος της παραγωγής.

Οπότε, ενώ ο Daniel μάθαινε καράτε, ο Ralph Macchio έβγαινε από την ταινία με ένα κλασικό Ford στους δρόμους. Δεν το λες και κακή συμφωνία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Dodge Viper: Όταν ήρθε το φινάλε μιας εποχής που δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη

40 χρόνια μετά και είναι ακόμη εκεί

Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο ότι ο Macchio κράτησε το αυτοκίνητο, αλλά ότι το κράτησε σε εξαιρετική κατάσταση για δεκαετίες.

Στο μεταξύ, το The Karate Kid έγινε pop-culture φαινόμενο, ο Daniel LaRusso μεγάλωσε, εμείς μεγαλώσαμε και το Ford παρέμεινε εκεί. Σαν να πάτησε κάποιος pause το 1984 και να το ξεκλείδωσε χρόνια αργότερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο Daniel Craig πουλάει το αγαπημένο του αυτοκίνητο και το θέλουν όλοι

Και φυσικά, επέστρεψε στο Cobra Kai

Όταν ο Daniel LaRusso επέστρεψε με το Cobra Kai, δεν θα μπορούσε να λείπει και το Ford. Το ίδιο αυτοκίνητο, ο ίδιος ηθοποιός και μια ιστορία που συνεχίζεται σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά.

Λίγα movie cars μπορούν να πουν ότι πρωταγωνίστησαν σε μία ταινία, επέζησαν σχεδόν 40 χρόνια και επέστρεψαν στην οθόνη μαζί με τον άνθρωπο που τα έκανε διάσημα.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουβέντους: Κινείται για την απόκτηση του Κόβασιτς

10:19 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Σενάρια για Καλιμουέντο από Νότιγχαμ για τον Γενάρη

10:08 MVP

Ο Ralph Macchio δεν το αποχωρίστηκε ποτέ του το Ford του Karate Kid

09:58 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Σαν σήμερα: Η ΑΕΚ επέστρεψε στο «σπίτι» της, στης Φιλαδέλφειας τα μέρη!

09:56 EUROPA LEAGUE

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ανανεώνει ο Πάβλοβιτς με τη Μίλαν

09:52 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ο Εντζάι ήταν ο «Δούρειος Ίππος» του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις

09:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η χρυσή γενιά της Ελλάδας έρχεται για τους Οράνιε» - Ποιους Έλληνες παίκτες «φοβούνται» οι Ολλανδοί

09:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Περιορισμένο χρόνο συμμετοχής για Καρέτσα με Ολλανδία και Γερμανία «βλέπει» Γερμανικό δημοσίευμα

09:17 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Πάνω από 9.000 «κιτρινόμαυροι» στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι!

09:17 MVP

Η προπόνηση του Chris Pratt φαίνεται πανεύκολη μέχρι να την κάνεις

09:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεξικό - Περού 1-1: Τα Highlights από την φιλική ισοπαλία

08:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σε φοβερή κατάσταση ο Κοϊτά - Σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο ματς για τη Μαυριτανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας