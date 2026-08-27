Ο Daniel Craig πουλάει το αγαπημένο του αυτοκίνητο και το θέλουν όλοι

Ο James Bond είναι αναμφίβολα συνδεδεμένος με την Aston Martin, και όπως είναι λογικό, οι περισσότεροι θεωρούν ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον Daniel Craig. Παρόλα αυτά, ο τελευταίος μέχρι σήμερα James Bond της μεγάλης οθόνης, φαίνεται πως στην πραγματική του ζωή προτιμά κάτι πολύ λιγότερο… 007 και πολύ περισσότερο British, αλλά έτοιμο για λάσπη.

Ένα Land Rover Series II του 1959, το οποίο ανήκε στον Craig και τη σύζυγό του, την ηθοποιό Rachel Weisz, το οποίο βγαίνει σε δημοπρασία και, εκτός από την ιστορία του, κουβαλάει και κάτι που δύσκολα βρίσκεις σε ένα κλασικό αυτοκίνητο: ένα χειρόγραφο σημείωμα του ίδιου του ζευγαριού.

«Αυτό είναι για να πούμε ότι αυτό το όμορφο Land Rover ήταν δικό μας. Το πουλάμε με μεγάλη λύπη. Παρακαλούμε, φροντίστε το», γράφουν οι δυο τους, συνοδεύοντας το αυτοκίνητο και με ένα υπογεγραμμένο πορτρέτο.

Όχι, Daniel, δεν είναι Defender

Ο Craig μπορεί να το αποκαλεί Defender, όμως τεχνικά κάνει ένα μικρό ιστορικό λάθος. Το όνομα Defender εμφανίστηκε μόλις το 1990, περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την κατασκευή του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Παρόλα αυτά, η κατηγορία Defender είναι ο άμεσος απόγονος αυτών των πρώτων Land Rover και το Series II του Craig αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα της εποχής που το βρετανικό 4x4 άρχισε να μετατρέπεται από ένα σχεδόν στρατιωτικό εργαλείο σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα off-road αυτοκίνητα όλων των εποχών.

Το Series II παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 1958, με αφορμή τα δέκα χρόνια από τη δημιουργία της Land Rover. Ο σχεδιαστής David Bache, ο άνθρωπος που αργότερα θα σχεδίαζε και το Range Rover, ανέλαβε να κάνει το σκληροτράχηλο 4x4 λίγο πιο φιλικό.

Το αποτέλεσμα ήταν οι χαρακτηριστικές καμπύλες στα πλαϊνά της καρότσας, οι οποίες έκτοτε έγιναν ένα από τα αναγνωρίσιμα σχεδιαστικά στοιχεία της οικογένειας Land Rover. Και ναι, η συγκεκριμένη σχεδιαστική φιλοσοφία επιβίωσε για δεκαετίες, μέχρι και τη σύγχρονη επιστροφή του Defender.

Ένα Land Rover με χαρακτήρα

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ένα Series II 109, με μεταξόνιο 109 ιντσών και πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκδοση της σειράς, πάνω στην οποία βασίστηκαν μεταξύ άλλων pickup, van και station wagon εκδόσεις.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος κινητήρας 2,25 λίτρων, με εργοστασιακή απόδοση 77 ίππων και 124 lb-ft ροπής. Όχι, δεν είναι ακριβώς οι αριθμοί που θα εντυπωσίαζαν σήμερα έναν petrolhead, αλλά πριν από περίπου επτά δεκαετίες το συγκεκριμένο Land Rover δεν κατασκευάστηκε για να κυνηγάει επιδόσεις, αλλά για να πηγαίνει εκεί που τα περισσότερα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν.

Στην πορεία έχει δεχθεί ορισμένες μηχανικές αναβαθμίσεις, μεταξύ των οποίων διαφορετικό καρμπυρατέρ Carter και ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης. Το αμάξωμα έχει βαφτεί ξανά σε Bronze Green και έχει εξοπλιστεί με canvas κάλυμμα Exmoor Trim, εργάτη με σχοινί, καθρέφτες στα φτερά και μία αρκετά χαρακτηριστική πεταλοειδή βάση στη μάσκα.

Με άλλα λόγια, έχει ακριβώς εκείνη την εμφάνιση που περιμένεις από ένα παλιό Land Rover: καμία διάθεση να εντυπωσιάσει και ταυτόχρονα αδύνατο να περάσει απαρατήρητο.

Και πόσο κοστίζει ένα Land Rover που είχε ο James Bond;

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η δημοπρασία, η προσφορά βρισκόταν στα 39.000 δολάρια, ενώ σύμφωνα με τη Hagerty ένα αντίστοιχο, εξαιρετικά διατηρημένο παράδειγμα concours condition αποτιμάται περίπου στα 71.600 δολάρια.

Το συγκεκριμένο Series II έχει κάποιες εμφανείς γρατζουνιές, χτυπήματα και σημάδια χρήσης, οπότε δύσκολα θα πιάσει την κορυφαία αποτίμηση μόνο χάρη στην κατάστασή του.

Υπάρχει όμως ένας παράγοντας που δεν αποτυπώνεται εύκολα σε έναν κατάλογο και αυτό είναι προφανώς το όνομα Daniel Craig.

Γιατί άλλο είναι ένα παλιό Land Rover, και άλλο το Land Rover που ανήκε στον άνθρωπο που πέρασε μία δεκαετία οδηγώντας Aston Martin ως James Bond. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο γοητευτικό πράγμα πάνω του.

Ο Daniel Craig μπορεί να έζησε μια δεκαετία πίσω από το τιμόνι των πιο λαμπερών Aston Martin του κινηματογράφου. Όταν, όμως, ήθελε ένα αυτοκίνητο για τον ίδιο, διάλεξε ένα Land Rover 109 του 1959.