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Εθνική Ελλάδας: Οι δώδεκα «εκλεκτοί» του Σπανούλη για το ματς με την Ουκρανία

Με ανακοίνωσή της η ΕΟΚ έκανε γνωστή την αποστολή της εθνικής ομάδας για την αναμέτρηση κόντρα στην Ουκρανία στα πλαίσια των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Εθνική Ελλάδας: Οι δώδεκα «εκλεκτοί» του Σπανούλη για το ματς με την Ουκρανία
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Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει του κρίσιμου παιχνιδιού με την Ουκρανία (28/8,19:00) για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Το απόγευμα η αποστολή αναχωρεί με προορισμό τη Ρίγα, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Σπανούλης.

Συγκεκριμένα, η «γαλάνόλευκη» θα ταξιδέψει στη Ρίγα με 12 παίκτες καθώς ο Δημήτρης Φλιώνης τέθηκε νοκ-άουτ μη καταφέρνοντας να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, ενώ τόσο ο Δημήτρης Μωραΐτης όσο και ο Νίκος Περσίδης έμειναν εκτός αποστολής.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.

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